Incendio en la cocina de una escuela dejó una docente internada: qué pasó

"Lo que exigimos es que venga alguien matriculado a ver y no que venga cualquier persona a tocar la cocina. Porque vinieron en horas de la mañana a repararla y no lo hicieron, tampoco dijeron en qué circunstancias nos dejaban la cocina y nosotros corrimos riesgo. Por suerte no estaban nuestras infancias. Pero esto podría haber sido como lo que pasó con Aguada San Roque", sostuvo.