Incendio en Rincón de los Sauces: los dos nenes están graves y fueron trasladados

Se trata de los dos nenes que fueron alcanzados por las llamas el jueves pasado en la vivienda de la ciudad petrolera. Los menores se calefaccionaban con un brasero, ante la falta de gas natural.

Incendio grave Rincón.jpg Las víctimas fueron trasladadas de urgencia en una camioneta de Bomberos.

Su madre, de 28 años, estaba junto a su sobrina de 18 en una casa contigua a la de los nenes, en el mismo terreno. Ambas sufrieron heridas por intentar salvar a las criaturas, pero la peor parte se la llevó la tía de los pequeños.

Según el parte médico del lunes por la noche del Hospital Castro Rendón, la joven de 18 años, tía de los pequeños más graves que están en el Garrahan "se encuentra internada en terapia intensiva. Continúa con asistencia respiratoria y con tratamientos quirúrgicos programados. Su pronóstico reservado", se explica en el parte.

En tanto que la madre de los dos menores, de 28 años de edad, "se encuentra internada en el Servicio de Clínica Quirúrgica. Se encuentra evolucionando bien, con posibilidad de alta".

Dramático incendio: cómo fue esa mañana

En el incendio, registrado alrededor de las 8.30 de la mañana del martes, además cuatro policías, dos varones y dos mujeres, resultaron con heridas. Dos de ellos aún están siendo asistidos con oxígeno, luego de rescatar a las víctimas. Se tiraron al fuego en la casa en llamas para sacar a las criaturas.

La información fue confirmada a LMNeuquén por el comisario Inspector y coordinador de Rincón de los Sauces, Fabián Calfuqueo, ya que las primeras averiguaciones daban cuenta que era la madre de los pequeños, la que estaba herida. "Había dos viviendas juntas, donde aparentemente estaban la madre de los nenes y su sobrina", sostuvo el jefe policial.

casa- incendio- Rincón de los Sauces- bomberos.jpg Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

El hecho ocurrió en la calle Mendoza de la ciudad petrolera, al lado del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad. En ese momento, un policía que custodiaba el edifico judicial, como todas las mañanas, escuchó gritos de una mujer que salió a la calle. Era la madre de los pequeños, que gritaba porque sus hijos se estaban quemando en la casa.

De inmediato, el policía y otro uniformado ingresaron con matafuegos a la vivienda y pudieron, en principio, rescatar a las dos criaturas del fuego. Había un brasero donde se habría originado el fuego, ya que la vivienda no tenía gas.

Como la ambulancia no llegaba y ante la desesperación, los dos policías trasladaron a las criaturas en el móvil policial, directo al hospital. "Somos humanos, no robot, el personal aún está en shock lo que pasó, no les quedó otra alternativa que actuar ante esta emergencia", relató. La mujer herida fue trasladada por los bomberos al hospital local en un principio.