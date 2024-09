Incendio en Rincón de los Sauces: los daños de la casa son totales mientras la familia lucha por su vida

Además, hay otro tema que preocupa tanto a los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces como los efectivos policiales que intervinieron para socorrer a las víctimas del fuego. No solo arriesgaron sus vidas para sacar a la joven madre (28 años) y su familia, sino que, al trasladarlos en vehículos particulares, rompieron el protocolo y pueden ser citados por la fiscalía.

casa- incendio- Rincón de los Sauces- bomberos- 2.jpg Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

El segundo jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, Facundo Montes Temi, reconstruyó esas primeras horas del dramático incendio que provocó quemaduras de consideración en las cuatro personas que habitaban la casa.

Señaló que a las 8.34 del pasado martes recibieron un llamado por el incendio en una vivienda de calle Mendoza, a siete cuadras de la plaza central y a pocos metros del Juzgado local.

Habían enviado una unidad para confirmar y luego mandaron una segunda para sofocar las llamas que habían tomado el inmueble. Dijo que los efectivos policiales que se acercaron, primeramente, retiraron a dos de los menores de la casa.

“Cuando llegué, en un vehículo particular, me informan que había menores lesionados y, como segundo jefe del cuartel, tomé la decisión de hacer el traslado de uno de ellos y de su madre de 28 años”, relató Facundo Montes Temi a LMNeuquén.

Protocolo

Aseguró que eso se debió a que desde el hospital le dijeron que estaban en otra intervención y que no tenían ambulancia. Dada la urgencia por las quemaduras de la familia, se tomó la decisión de hacer el primer viaje.

Recorrieron 700 u 800 metros hasta el hospital para llevar de forma urgente a el menor y su madre. “Ya tenían adentro a la bebé, a la mas chica, la estaban intubando. Dejamos el menor y me dijeron que no podían mandar ambulancia, que todavía no llegaba. A sí que volvimos a buscar a otra mujer (18 años), que ya la habían sacado del interior de la vivienda, la entablillamos y la subimos al móvil 18”, evocó el bombero.

Grave incendio en Rincón de los Sauces.mp4

Dijo que la última mujer la rescató la bombera Marcela García. “Fue nuestra compañera la que entró y sacó a una joven robusta. Tomó fuerza y la sacó por la puerta trasera de la vivienda”, en alusión a la sobrina de 18 años.

“En el procedimiento que se llevó a cabo, rompimos el protocolo que tenemos, porque no se puede trasladar a nadie, pero al ser menores y la circunstancias que ameritaba, tomé la decisión, como segundo jefe del cuartel de trasladarlos”, remarcó.

Fiscalía

“Lo que nos enteramos hoy es que, posiblemente, hubo un pedido de la Fiscalía a la Policía para que haya un sumario para los efectivos. Esperemos que para nosotros no sea este el caso. Eso es por trasladar a un menor”, dijo el bombero.

casa- incendio- Rincón de los Sauces- bomberos- vuelos sanitarios.jpg Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

E indicó que “sería ideal que se tome en cuenta las circunstancias y que se priorice la vida. Después se verá si fue en legítima defensa. Ya nos ha pasado por el mismo tema y tuvimos que salir a dar explicaciones. Fue hace como diez años, tuvimos que salir a dar respuesta y se entendió, calculo que ahora va a pasar lo mismo”.

La labor de ellos terminó una vez que concluyeron con la prevención durante los vuelos sanitarios de los dos helicópteros que trasladaron a las pacientes a la capital neuquina, por el cuadro de salud.

SFP Vuelo sanitario helicoptero por incendios en Rincon de los Sauces (18).JPG Sebastián Fariña Petersen

Parte de salud

Desde el hospital Castro Rendón emitieron el parte de salud de la tarde de este miércoles de cada uno de los integrantes de la familia afectada en el incendio de Rincón de los Sauces.

Mujer de 18 años: se encuentra internada en Terapia Intensiva. Continúa con asistencia respiratoria y con tratamientos quirúrgicos programados. Su pronóstico reservado.

Mujer de 28 años: se encuentra internada en el Servicio de Clínica Quirúrgica, sin compromiso de la vía aérea. Continúa con curaciones. Se encuentra estable.

Niña de 3 años: se encuentra internada en la Terapia Intensiva Pediátrica. Continúa con asistencia respiratoria y tratamientos quirúrgicos programados. Su pronóstico es reservado.

Niño de 6 años: se encuentra internado en la Terapia Intensiva Pediátrica. Continúa con asistencia respiratoria y con tratamientos quirúrgicos programados. Su pronóstico es reservado.