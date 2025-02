Incendios en Parque Nacional Lanín: comenzó la evacuación obligatoria en una de las comunidades

“Debido al riesgo de que las llamas lleguen a las viviendas de la comunidad Chiquilihuin y pese al esfuerzo de los más de 150 brigadistas que combaten el fuego en Valle Magdalena (PNL), se dispuso la evacuación obligatoria de las familias”, se informó en horas de la noche de este viernes.

Dónde quedarán provisoriamente albergados

Confirmaron que el traslado de los evacuados se llevaba a cabo en las combis de la Provincia, correspondientes al distrito escolar, y hacia la Escuela 187. En ese establecimiento educativo ya se dispusieron más de 150 camas, comedor, sectores para niños que recibirán la asistencia que requieren estos casos y se garantiza la asistencia para más de 260 personas.

El gobernador Rolando Figueroa decidió permanecer en el lugar base de los brigadistas como así también los ministros de distintas áreas del gabinete.

Se informó que desde el Comité Operativo se trabaja para disponer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona y poder brindar prevención a los turistas.

La ministra de Gobiernos Locales, Julieta Corroza, señaló que “debido a los vientos y a la propia combustión fue creciendo y llegando a las viviendas de la comunidad Chiquilihuin es que se decidió que había que evacuar totalmente”.

En declaraciones a Infolosandes, sostuvo que estaban terminando de preparar la cena para aquellos que se iban a albergar en la escuela 187, donde estaban preparando la cena.

“Ya hay 150 plazas preparadas y otra en el ejército y en otro lugar se está acondicionando. Algunas familias se quedan en Junín y los que no tienen familiares quedarán en la escuela”, dijo y agregó que “la gente llegó muy angustiada.

La funcionaria subrayó que “lo que no puede suceder es que quede alguien en la comunidad y que no se evacue porque el fuego no pide permiso, avanza y tenemos que evitar una tragedia”.

Las medidas por la propagación del fuego

El gobierno de la provincia del Neuquén y el Parque Nacional Lanín informaron a la población que, de acuerdo a la magnitud del hecho, se dispuso:

-La evacuación inmediata y total de la comunidad de Chiquilihuin, por el riesgo inminente de avance del fuego sobre las viviendas de la comunidad.

-Se enviarán bomberos voluntarios a las comunidades de Chiquilihuín.

-Se continuará con las operaciones vespertinas y nocturnas en el flanco derecho del incendio, con el apoyo de brigadistas.

-Se realizará el corte de Ruta Provincial 60 desde el acceso a la comunidad Chiquilihuín.

-Se cierra el Paso Fronterizo Mamuil Malal hasta nuevo aviso. Se evacuará a los turistas que se encuentren en cercanías al paso Mamuil Malal.

Complicados por las ráfagas de viento

En horas del mediodía, ingresó un frente frío que arrojó vientos de variada intensidad que llegaron a superar los 40 kilómetros por hora. Ese fue un factor determinante que “favoreció la propagación del fuego, el surgimiento de convectivas y focos secundarios que produjeron el repliegue de todos los brigadistas por seguridad”.

Señalaron que "el operativo enfrenta enormes dificultades en el terreno, ya que hay valles, cerros altos combinados con pastizales y árboles de gran tamaño". Explicaron que estos inconvenientes crean un entorno complejo y riesgoso, que dificulta el trabajo y demanda un gran esfuerzo de los brigadistas.