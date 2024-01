Increíble: bajaron los precios de los combustibles en Neuquén

Consultado al respecto, el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Neuquén y Río Negro, Carlos Pinto , confirmó a LMNeuquén que todos los precios de los combustibles bajaron un poco. "Fue tan grande el cambio que hubo, que después de eso surgieron reacomodamientos. No es una baja fija ni responde a ningún parámetro. Se trata de pequeños porcentajes en distintos lugares ; y cuando preguntamos por esas diferencias, las compañías indicaron que responden a estrategias de mercado. Quieren tener mayor presencia en un lugar que otro", agregó.

Estacion de servicio- Combustible- Puma (5).JPG María Isabel Sanchez

"La oscilación estuvo entre el 1% y el 2% en las naftas. Es pequeño el porcentaje. En términos generales, los clientes no lo perciban, salvo alguien que sea muy meticuloso y siga de cerca sus consumos", evaluó Pinto.

Puma y Axion encabezaron los reacomodamientos. Luego, Shell e YPF, en determinados lugares.

También bajo el consumo

También se habla de una baja importante en el consumo tras el último aumento brusco de principios de enero. "En este caso, ha sido muy grande la diferencia. A nivel nacional se hizo un relevamiento y, en promedio, bajó un 20% el consumo", señaló el referente de la Cámara de Expendedores de Combustible.

Los reacomodamientos de precios desalentaron el tremendo tráfico de combustible que existe hacia los países limítrofes como Brasil, Uruguay y Chile, en un país que importaba nafta porque no alcanzaba a cubrir la necesidad del mercado interno.

"Importábamos combustible a dólar internacional y acá lo vendíamos a precios congelados ridículos, entonces era plata que el país perdía de forma directa. Pero ahora los precios son parecidos a los países limítrofes, entonces ese tráfico extraordinario que había se cortó y afectó notoriamente el volumen de ventas", señaló como variable de incidencia.

Aumento combustible YPF (3).JPG Maria Isabel Sanchez

La otra situación que pega de lleno en el consumo es la economía en recesión. Según Pintos, se nota mucho que "está planchada". Sin embargo, reconoció que ayuda bastante el movimiento turístico interno que existe para la época. "Eso ayuda a que la caída en el consumo no sea mayor", apuntó.

Por ahora, no se vislumbra un nuevo aumento de precios que equipare el litro al dólar. No obstante, Pinto advitió que "aún queda una porción por regularizar que son los impuestos. Eso puede significar entre un 20% y un 25% de aumento, sobre el valor del Impuesto al Dióxido de Carbono. Todavía no se actualiza", cerró.