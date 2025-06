Indignación y amargura en el centro de Cipolletti: "Te sacan las ganas de ayudar"

"Comida en buen estado. Tratar de no romper, otro lo puede necesitar...". Lamentablemente, con la advertencia no alcanzó. El recipiente en donde muchos vecinos de Cipolletti que la están pasando mal encuentran, al menos, un plato de comida con el que tiran unas horas apareció totalmente destrozado. Cuánta maldad e impunidad...

Y para colmo no es la primera vez que sucede, sino que se trata de un acto de salvajismo y cobardía recurrente. "Desanima, es el tercero que pongo", confió el vecino solidario que tuvo la feliz iniciativa de ayudar a hombres y mujeres que "no tienen ni para comer", el que se aflige por ver "cada vez más gente pidiendo o durmiendo en la calle". El que prefiere no ventilar su nombre.