Joven solidaria realizó un guiso para sus vecinos de Centenario

"Es que lo que está pasando es muy fuerte y duro, una tarde estaba tomando mate con mi mamá y pensé en poder ayudar de alguna forma, así que empecé a subir publicaciones en mis redes preguntando si me ayudaban con fideos y arroz para hacer un guiso solidario", compartió la joven con LMNeuquén , quien después contó que la respuesta fue inmediata y que muchas personas la llamaron para ayudar.

Así en pocos días Zoe reunió fideos, papas, zapallo, pollo y también donaciones de dinero con los que compró los condimentos y demás insumos que le hacían falta para el guiso solidario.

La joven es pastelera, pero para este almuerzo le pidió ayuda a su abuela Regina, quien dijo tiene mucho ojo para la cocina y los guisos le salen exquisitos. Además, se sumaron su tía Daniela y sus amigas Briza y kiara, con quienes pudieron concretar este almuerzo.

Estas mujeres comenzaron a cocinar este lunes por la mañana para una vez que el reloj marcó las 12 caminaron con la gran olla hasta la plaza donde acomodaron una improvisada mesa para servir el guiso.

"La situación está muy complicada, hay muchas familias numerosas que no llegan a fin de mes, muchos abuelos y abuelas que tampoco llegan y todo eso me puso demasiado triste y me dije que tenía que ayudar", comentó Zoe sobre su idea que ya está pensando en repetir ya que le quedaron algunos insumos y además espera nuevas donaciones.

Por la Plaza Soldado Águila de Centenario el lunes pasado, a pesar de la lluvia, pasaron varios vecinos y vecinas quienes se acercaron para llevarse su plato de comida. "Vinieron personas super humildes, trabajadores que estaban construyendo en la zona, un padre con su hija en bicicleta que no paró de agradecerme y muchos más", describió la joven de 20 años.

Al guiso le sumaron varios kilos de pan para que cada comensal pudiera acompañar su almuerzo. "Me contó una señora que se acercó a preguntarme si estábamos vendiendo algo que había unos chicos que habían ido a comprar al almacén y no les había alcanzado, así que los buscamos y los pudimos invitar a comer", contó con alegría la joven.

"Mi idea es hacerlo todos los fines de semana, sobraron algunas cosas, una caja de fideos, cebollas, así que quizás puedo hacer unos fideos con tuco, o lo que salga. Voy a seguir recolectando alimentos para poder ayudar a quienes no tienen", concluyó Zoe quien dijo sentirse muy emocionada con la buena respuesta de todos los vecinos que se acercaron a colaborar con donaciones y con las familias que se llevaron su plato de guiso.