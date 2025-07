Karina Maureira: "Puedo hacer muchas cosas por Neuquén"

Señaló que su arribo a la política era algo que venía pensando desde hace tiempo, que ya le habían hecho ofrecimientos en otras oportunidades que no la convencieron y que ahora aceptó porque se trata de algo distinto. “Este espacio de La Neuquinidad es tan plural, tan abierto, que demuestra una nueva forma de hacer política en Neuquén y fue lo que me interesó”, dijo.

- Fue una sorpresa la forma en la que se dio todo, pero era algo muy deseado por mí y se dio en el momento indicado. Se alinearon los planetas realmente, porque hace mucho tiempo que estaba buscando un lugar y no lo encontraba. No había un espacio de cambio como el que yo deseaba. Este es mi momento en el cual yo puedo hacer muchas cosas por la provincia de Neuquén.

- ¿Cómo fue el ofrecimiento?

- También fue una sorpresa. Que te llame y te diga el gobernador “necesito que hablemos”. Yo pensé que era por alguna nota, algo que había ocurrido, nunca se me pasó por la cabeza la posibilidad de que se me convocara para integrar a una lista y menos con el semejante cargo. Así que nos reunimos, tuvimos problemas de agenda los dos, imagínate un gobernador tiene una agenda sumamente apretada, yo no daba con los horarios, pero bueno, un día se formalizó.

Después yo me pregunté: ¿está seguro de lo que está haciendo este hombre? y se lo pregunté varias veces, ¿por qué yo? Y me dijo: “sos vos y estoy convencido de eso”. Es decir, él estaba muy seguro y eso fue lo que me dio también, digamos, un aliciente, en ese momento en el cual yo tenía que decidirme. Pedí tiempo porque necesitaba una reunión familiar, obviamente, porque de aceptar era un cambio dramático en mi vida, entre comillas, no malo, sino bueno porque era algo que quería. Pero sí digo que fue un giro totalmente inesperado.

- ¿Y esa reunión cuánto tiempo antes se dio respecto del anuncio oficial?

El martes de la semana anterior al lunes que se presentaron las listas. Nada, me tomé un día y un poquito más. Estuve muy angustiada porque era un paso trascendental en mi vida pero lo acepté. Di un paso al costado en el noticiero, en la radio voy a seguir hasta el 31 de julio por decisión propia y le agradezco a la empresa por eso. Obviamente lo que pedí fue reserva absoluta, con los únicos que hablé fueron con los jefes de área para esto no se filtrara porque no podíamos decir nada. Y así fue, una gran sorpresa.

- Dijiste que era algo deseado por vos el ingresar a la política. ¿Por qué razón y también por qué con la Neuquinidad?

- Hace mucho tiempo tuve ofrecimientos. Las personas que se acercaron a mi fueron realmente muy importantes, tanto de Río Negro como de Neuquén. Observaban que había algo en mí, ellos siempre decían el carisma, lo denominaban así. Yo les decía que más allá del carisma yo soy la gente, a mí me interesa la gente y trabajar por la gente. Si me hubieran ofrecido una candidatura en la Legislatura de la provincia también la hubiera aceptado, o tal vez una concejalía lo mismo.

El problema fue que en los espacios a los que se me convocaban no terminaban de cerrarme, las ideas eran muy verticalistas, tradicionales. Todos nos quejamos de que los políticos casi que son una mala palabra en nuestro país y yo no quiero ser eso, busco demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Yo no necesito llenarme de plata a través del Estado.

Tiene que haber alguien que aporte algo sinceramente y haga las cosas de corazón también por la gente. Y este espacio es tan plural, tan abierto y que demuestra una nueva forma de hacer política en Neuquén, que eso fue lo que me abrazó, lo que me interesó.

Cambio

- ¿Cómo te sentís en este cambio de roles, de pasar de periodista al otro lado?

Me parece extraño estar del otro lado, cuando yo siempre era la que interpelaba, la que preguntaba. Pero me encanta y quiero que me pregunten todo, que la gente sepa todo. No tengo nada que ocultar a nadie. Lo único que quiero es trabajar por la provincia y por las cosas que a Neuquén se le han quitado.

- ¿Qué cosas creés que se le han quitado a Neuquén?

- En este último tiempo, con tal de cuidar un equilibrio fiscal, a nivel nacional a las provincias se le ha quitado el tema de la coparticipación, que nos atraviesa. Nosotros estamos en un lugar que hoy está observado mundialmente, que es Vaca Muerta. ¿Y cómo se hace para sostener semejante yacimiento y trabajo? Se necesita del aporte nacional. Neuquén se está ordenando pero necesita de la obra pública que debe venir de allá. Además me duele lo que pasa a la gente. Todos los días escucho las diferentes problemáticas que se pueden resolver, hay que buscar las soluciones.

- ¿Ya te planteaste algún eje temático a trabajar si entrás al Congreso?

- Sí, sobre todo lo que tenga que ver con el ordenamiento territorial, estamos hablando inclusive de la coparticipación, centrales hidroeléctricas, Vaca Muerta, son temas importantísimos para la provincia, así que esos temas están en la agenda. Y todo lo que tiene que ver con lo público: la educación y la salud. Además me acompaña en la lista un historiador del CONICET que tiene una férrea defensa de lo público y yo también, por haber sido estudiante de la Universidad Nacional de Comahue. Y después hay un tema que me preocupa y mucho y que quiero hacer hincapié que es el de la discapacidad, justamente semejante debate que hay en la Argentina con la emergencia, pero sí, sobre discapacidad quiero meterme a trabajar fuerte también.

El Congreso

- ¿Cómo imaginás esas sesiones teniendo en cuenta la confrontación actual que existe?

Me siento con fuerza pero no me interesan esos debates sacados donde uno termina insultando al otro. No entiendo cómo se puede llegar a eso.

- ¿Qué resultado estiman que puede obtener la Neuquinidad en octubre?

- Estamos bien, somos personas muy terrenales, sabemos lo que estamos haciendo, muchas somos personas que no venimos del palo político y por ahí se siente que somos un poco endebles y no. Te puedo asegurar que no, que estamos preparados. Muchos hablan de la polarización entre lo que es la estructura nacional bajada a Neuquén y nosotros, la conformación de esta alianza de la Neuquinidad. Yo creo que sí, que va a ir por ese lado, pero si vos me preguntas ¿ves un escenario sucio? nosotros no creemos ni queremos eso. Estamos buscando un cambio en la política de verdad, por eso necesito que la gente crea en lo que estamos haciendo.

- La Neuquinidad es una fuerza política provincial y esta es una elección nacional, ¿Esto juega a favor o en contra?

- Neuquén es una provincia muy fuerte en el aspecto partidario provincial. La fuerza hegemónica durante años en esta provincia lo ha demostrado también. Entonces no tengo absolutamente miedo a una polarización. ¿Quién podría ayudar más a una provincia que un partido provincial? Y no estoy hablando en detrimento de un gobierno nacional. Pero la respuesta es una fuerza provincial.

- ¿Vos creés que la gente lo entiende así?

- Sí, lo entiende, la gente entiende. Por eso me muero por estar en la cancha ya, por estar en terreno.

- ¿Qué te dicen tus televidentes y oyentes?

- Tengo un acompañamiento tremendo. Mucha gente está sorprendida pero yo digo que estoy creciendo en mi vida también, es mi vocación porque estoy cumpliendo con un gran desafío de hace muchos años y que tenía muchas ganas de hacerlo. No lo voy a dejar pasar, hay que demostrar, es decir, no te podés quedar con las ganas en esta vida. Porque muchas veces nosotros también como periodistas, cuando somos tan observadores de la realidad cotidiana, nos preguntamos, ¿por qué no se hace esto o lo otro? Pero vos no estás en la cancha, no estás en el barro político, entonces hasta que no te metes no sabés, es como cuando querés ganar la lotería y no comprás el billete.

- ¿Por dónde va a girar la propuesta en esta campaña?

- En la defensa de todo lo que tenga que ver con Neuquén. Vamos a sumar otras voces para que nos escuchen, yo soy una defensora de todo lo que tiene que ver con la Patagonia, las provincias patagónicas tenemos muchas características similares, de hecho Río Negro tiene mucho que ver con nosotros también. Hay que unirse frente al centralismo, y no estoy hablando de federalismo porque por momentos pienso que la Argentina hasta dejó de ser federal en muchos conceptos. Entonces conformar un gran bloque patagónico sería lo ideal y muy lindo poder lograrlo.