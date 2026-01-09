La nena atropellada por un patrullero en Plottier en Buenos Aires: qué es lo que más preocupa de su salud

Catalina se encuentra en Buenos Aires a la espera de una cirugía clave para avanzar en su rehabilitación.

La salud de Catalina Galcerán , la nena de 8 años que fue atropellada por un patrullero en Plottier , atraviesa una etapa clave luego de concretarse su traslado sanitario a la ciudad de Buenos Aires, para ser atendida en la clínica Fleni , uno de los centros neurológicos más importantes de Latinoamérica.

“ Catalina, en términos generales, está bien desde lo biológico . Lo que nos trae hasta acá es la parte neurológica, que es lo que más tiempo lleva”, explicó su padre Esteban Galcerán en diálogo con AM CUMBRE 1400. La niña se encuentra internada y actualmente le están realizando, una evaluación integral por parte del equipo médico especializado.

Según detalló su papá, todavía resta realizar una cirugía de fijación cervical , una intervención que inicialmente estaba prevista en Neuquén, pero que finalmente se decidió llevar adelante en Buenos Aires para acelerar los tiempos y unificar el proceso quirúrgico con la rehabilitación. "El camino más rápido era operar y rehabilitar en el mismo lugar, y eso es lo que se resolvió", señaló.

Tras la cirugía, los profesionales evaluarán el estado neurológico de Catalina para definir el tratamiento más adecuado. En función de esa evolución, existe la posibilidad de que sea derivada a la sede del Fleni en Escobar, especializada en rehabilitación neurológica compleja, aunque también se analiza continuar el proceso en Belgrano.

Catalina traslado a Buenos Aires en Vuelo sanitario

Hasta el momento del traslado, la niña se encontraba internada en el hospital Castro Rendón, donde fue asistida desde el día del accidente el pasado 19 de noviembre. En el nosocomio atravesó múltiples cirugías y un proceso de cuidados intensivos.

El traslado sanitario fue posible gracias a las gestiones de la obra social familiar, que coordinó el operativo junto a los equipos médicos de Neuquén y Buenos Aires. “Al principio fue un trámite lento por la burocracia, pero después se encadenó todo y se logró el traslado”, explicó Esteban, quien destacó el esfuerzo realizado para garantizar una atención especializada.

Catalina Plottier apta portada

Colecta solidaria para afrontar los gastos

En paralelo, la familia de Catalina mantiene activa una colecta solidaria para afrontar los gastos derivados de la estadía prolongada en Buenos Aires. Si bien la cobertura médica está garantizada, los costos diarios del alojamiento, comida y la duplicación de gastos entre Neuquén y Capital Federal hacen necesario el acompañamiento solidario. “No sabemos si esto va a llevar meses o un año. Es imposible sostenerlo sin ayuda”, reconoció el papá de Catalina. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias bancarias a las cuentas que fueron difundidas públicamente.

Finalmente, Esteban agradeció el respaldo recibido desde el primer día. “Nos sorprendió el apoyo de gente que no conocíamos. Abrazos, palabras, gestos. Eso lo agradecemos todos los días”. Mientras tanto, la familia aguarda con expectativa y prudencia los resultados de las evaluaciones médicas, con la esperanza puesta en que esta nueva etapa marque el inicio de la recuperación de Catalina.