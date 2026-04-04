La policía activó la búsqueda y aprehensión de un hombre en Neuquén

Se trata de Sandro Sergio Flores. El operativo está a cargo de la Brigada de Investigaciones y la Dirección de Seguridad Lagos del Sur.

La Policía de la provincia del Neuquén emitió este sábado un pedido de ubicación y aprehensión para dar con el paradero de un hombre. Se trata de Sandro Sergio Flores , de 46 años . Su localización se enmarca dentro de una investigación en curso.

De acuerdo a los datos proporcionados por las fuerzas de seguridad, Flores es de nacionalidad argentina. Tiene contextura física robusta, tez trigueña, cabello y ojos oscuros. Respecto a su altura, no fue precisada.

El procedimiento está a cargo de la División Brigada de Investigaciones, dependiente de la Superintendencia de Seguridad.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda de Flores, se solicita a la población comunicarse de manera urgente al teléfono (2972) 425709 o dar aviso a la comisaría más cercana.

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Buscan en la provincia a dos personas

En paralelo, la Policía mantiene activa la búsqueda de dos personas en la provincia. Una de ellas corresponde a una mujer que fue vista por última vez en Valentina Sur y la otra es la de un hombre con domicilio también en la capital neuquina.

Las autoridades comunicaron que un hombre de 30 años permanece desaparecido desde el martes 31 de marzo. Se trata de Carlos Manuel Fernández, de nacionalidad argentina.

De acuerdo a la descripción, posee una altura de 1,70 metros, tez trigueña, cabellos cortos negros, ojos marrones y una contextura física delgada. El mayor fue visto por última vez en calle Belgrano al 3000 de la ciudad de Neuquén.

Se desconoce si tenía un celular al momento de ausentarse, aunque se informó en la denuncia por su desaparición que vestía pantalón celeste, campera rompeviento negra y zapatillas blancas.

Indicaron que ante cualquier información que pudieran aportar pueden comunicarse a la Fiscalía de Homicidios o bien a la Comisaría 19° al Tel.: (299) 4400796.

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Por otro lado, la Policía continúa con la búsqueda de una mujer de 31 años, también con domicilio en la ciudad de Neuquén. La denuncia fue presentada en la Comisaría 44 de Valentina Sur.

Se trata de Daiana Jessica Carranza, quien fue vista por última vez en la zona de Cayastá e Intendente Serrano.

De acuerdo a la denuncia, la joven es de contextura física delgada, de tez blanca, de 1,60 metros de altura, cabellos y ojos oscuros. Se desconoce la vestimenta al momento de ausentarse. Tampoco se sabe si posee celular en este momento.

Ante cualquier información, podrán comunicarse con la Fiscalía de Homicidios o con la Comisaría 44, al teléfono 299-4440282.