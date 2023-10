La tragedia de Lolen, una herida en carne viva que exige justicia

Todos los días, antes de dormir, Soledad Di Lello pide soñar con su hija. A la mañana siguiente, abre los ojos y por más esfuerzo que haga no logra recordar nada. Quizá la última vez que lo hizo, fue unos meses después de que esta tristeza sin tregua llegara a su vida. Martina tenía dos años y medio y estaba en proceso de dejar los pañales. Esa noche la soñó sonriendo, divertida sobre la mesa, esperando que su mamá le cambiara el pañal. Al lado estaban su sobrina Mica y otras personas que no puede distinguir, pero a las que les decía: “no se muevan, por favor, porque si ustedes se mueven, Martina desaparece, se va a ir”. La muerte también es batallar contra el olvido. En contrapunto, la memoria se vuelve el bastión de quienes aún reclaman justicia: recordar los detalles, recordar por qué se batalla.

Es el primer día del año y van a celebrarlo al aire libre en familia. Soledad se acostó tarde y despertó temprano con sus hijos. Limpia y ordena el lío que quedó de los festejos. El cielo está un poco nublado, pero la temperatura es muy agradable y no hay viento. En temporada alta no es fácil encontrar una playa tranquila y cercana para pasar la tarde, pero saben que en Lolen alguien les guardó un lugar y hacia allí van abuelos, nietos, sobrinos, tíos: no falta nadie.