Las historias del Carnaval de Zapala, el más grande de la Patagonia

El arte en cualquiera de sus expresiones es sanador y reparador. Solo es cuestión de actitud y de cómo pararse en la vida. Siempre hay un talento o una capacidad especial para “salir a volar” en el mundo de la realidad cotidiana. “Todo aquel que piense que la vida es desigual. Tiene que saber que no es así. Que la vida es una hermosura, hay que vivirla”, menciona uno de los párrafos de la emblemática canción interpretada por Celia Cruz llamada “La vida es una carnaval”. Y así debe ser siempre. Con optimismo, alegría y mucha pasión. Algo así se vivió con el Carnaval durante el último fin de semana en la ciudad de Zapala . Sus principales calles se vistieron de carnaval y se llenaron de bailarines y batucadas dando un espectáculo increíble e inolvidable.

El apellido de Morena Darité es Badilla y es descendiente de una familia pionera de la comarca petrolera. Una familia ligada a las entrañas de la cultura y al altruismo en la ciudad. “Soy nacida, criada y orgullosa descendiente de los primeros pobladores de Cutral Co. En la ciudad hay una calle que lleva el nombre del maestro Eduardo Badilla”, contó la bailarina. Luego explicó que fue un sacerdote que tuvo la primera escuela de teatro en el antiguo pueblo y hacía también teatro callejero y se dedicaba a hacer contención de chicos y a repartir viandas en los parajes donde no había alimentos. “Hoy de alguna manera nosotros continuamos un poco con ese legado familiar del arte y el trabajo social” , indicó.

La comparsa Wara de los Andes fue creada por Jimena Martínez , profesora de danzas que llegó a San Martín de los Andes y encontró su lugar en el mundo. “Wara para mí es mi vida. Yo armé al grupo siendo 20 integrantes primero, luego 40 y ahora somos más de 100, desde niños hasta adultos. No hay límite de edad. Todos son bienvenidos y somos una gran familia”, contó la directora.

La actuación y presentación de la comparsa cutralquense fue una verdadera revolución para el público gigante que se dio cita en el “corsódromo urbano” zapalino. Todos se pusieron en sintonía y al ritmo de los integrantes del elenco que ya tiene 13 años de vigencia y son la misma cantidad de años en los que viene a bailar a Zapala. “Estamos felices de haber podido participar de este carnaval que es el más grande de la Patagonia y uno de los más antiguos en la provincia. Es un orgullo para todos poder compartir nuestro arte”, expresó Morena.

La artista con proyección nacional contó además que “desde el minuto cero” confeccionan sus propios trajes a mano. “El bordado, pegado y armado de plumas de los diseños y vistosos trajes los hacemos a mano y después damos los talleres para que los chicos aprendan y nos encargamos que las familias tengan contención”, afirmó. El elenco y grupo de trabajo de la comparsa está conformado por madres, padres, hijos y demás familiares. Tanto es así que se definen y se presentan como una gran familia. “Estamos felices porque a través de la comparsa y del carnaval logramos que se hagan más profundos los lazos familiares en esta época en que los jóvenes tienden a alejarse de la familia o a ponerse un poco rebeldes. Nosotros trabajamos para la contención y para fomentar el respeto y para que el lazo familiar se haga más fuerte”, enfatizó Morena Darité.

MORENA DARITE_ directora AGUAS DE FUEGO_ CCO (6).JPG

“El arte realmente te transporta y te desconecta. Te hace olvidar de los dolores del cuerpo, de las penas, de los problemas. El arte es sumamente sanador en las personas. Entonces desde nuestra comparsa tratamos de transmitir el arte y que la gente sienta la felicidad que cada uno de nosotros tiene y lleva adentro”, dijo Morena Darité, directora Comparsa “Aguas de Fuego” de Cutral Co.

Complicidad intergeneracional

La comparsa “Aguas de Fuego” es un lugar donde confluyen artistas de distintas edades, lo que también contribuye a la sinergia con el público que bien los sabe aceptar, disfrutar y aplaudir en sus ritmos y rutinas contagiosas de alegría y diversión. “Nuestro elenco se compone de unos 50 integrantes. La más chica tiene apenas 7 años de edad y la mayor tiene 71. No hay límites. Lo importante es bailar y brillar con toda la actitud. El público hace el resto”, aseveró Morena. En el terreno personal la artista de Cutral Co contó que ella baila samba desde los 16 años. Se perfeccionó como profesora en un instituto formativo de Samba y en franca relación con un ala internacional de Pasistas de Río de Janeiro. Ha recibido invitaciones para participar del emblemático carnaval pero por cuestiones económicas nunca ha podido asistir. Si lo ha hecho a nivel nacional en el Carnaval de Gualeguaychú con participaciones como bailarina en las comparsas Ara Yevi y O´Bahía. “Estoy súper feliz de haber participado este año en los carnavales nacionales que realmente son hermosos y estos carnavales regionales nuestros la verdad que no tienen nada que envidiarles porque son increíbles y muy apasionados”, aseguró con entusiasmo la directora de “Aguas de Fuego”.

Sobre la diversidad de edades y más que nada sobre la importancia del arte en la vida de las personas, la bailarina señaló que “el arte realmente te transporta y te desconecta. Te hace olvidar de los dolores del cuerpo, de las penas, de los problemas. El arte es sumamente sanador en las personas. Entonces desde nuestra comparsa tratamos de transmitir el arte y que la gente sienta la felicidad que cada uno de nosotros tiene adentro”, remarcó. Para cerrar Morena dijo que “el arte nos hace libres. Es lo único que nunca pero nunca nos podrán quitar”.

POSTALES DE WARA DE LOS ANDES_CORSO ZAPALA 2024 (5).JPG

Del norte del país a la Patagonia con la danza

Jimena Martínez es nativa de San Salvador de Jujuy y desde hace un par de años llegó a la Patagonia en busca de nuevos horizontes para su vida personal y laboral. Llegó con su título de profesora de danzas y en San Martín de los Andes encontró su nuevo lugar en el mundo. Aquí se aquerenció y su amor por la música y las danzas andinas la llevó a crear “Wara de los Andes”. “Wara para mí es mi vida. Yo armé al grupo siendo 20 integrantes primero, luego 40 y ahora somos más de 100, desde niños hasta adultos. No hay límite de edad. Todos son bienvenidos y somos una gran familia”, contó con orgullo y satisfacción la directora.

Más adelante comentó que su pasión por las danzas tiene mucho que ver con sus raíces. “Soy jujeña y siempre mamé la música andina y todo lo relacionado con nuestro país hermano de Bolivia. Cuando me vine al sur comprobé que la gente abraza mucho la cultura andina y las danzas bolivianas les encantan”, señaló Jimena. En cuanto a las coreografías que ponen en escena en cada presentación, la profesora comentó que los géneros de baile andino como el Tinku, Saya, Morenada y Capora generan mucha atracción en el público. “Todos quedan encantados y maravillados por lo llamativo de las danzas, por los colores de los trajes y por la música", indicó Jimena.

Una heredera del baile en camino

La directora además es bailarina pero este año “le toco mirar y acompañar desde afuera”, ya que se encuentra cursando un embarazo de siete meses. “Todos mis compañeros están a la espera de este bebecito y apoyándome en cada paso. Es una nena y el nombre será Killa que en quechua significa Luna”, contó con emoción.

Además agradeció la invitación del carnaval del centro neuquino. “Zapala nos encanta y nos abraza mucho. Somos siempre bien recibidos, la gente es maravillosa y es un público gigante donde uno viene a gusto a bailar porque la verdad que la gente lo aprecia mucho y les encanta. Eso nos alienta siempre a regresar”. Para cerrar expresó con mucha alegría que “la vida es un carnaval y siempre hay que vivirlo así el día a día. Yo les enseño a los chicos que así lo tienen que vivir y con mucha entrega, pasión y dedicación”.

MORENA DARITE_ directora AGUAS DE FUEGO_ CCO (9).JPG

Wara de los Andes, la gran atracción

Por cuarto año consecutivo el corsódromo zapalino se encendió y brilló con la actuación de la Comparsa Wara de los Andes. Realmente la compañía artística procedente de la ciudad lacustre de San Martín de los Andes se llevó los mayores aplausos y reconocimientos por su increíble y maravillosa participación en el Corso de la Ciudad. El elenco es un ballet artístico de danzas andinas, el cual es dirigido por la profesora Jimena Martínez. Ella misma creó esta agrupación hace 5 años con apenas 20 integrantes. Hoy la realidad es otra ya que supera los 100 bailarines de distintas edades.

El caso de Wara es igual al de “Aguas de Fuego” ya que los une ese espíritu familiar y el deseo único de “ir siempre para adelante”. Tanto es así que la frase de cabecera de Wara es “que la danza sea siempre más fuerte que tus problemas”. En este sentido su directora explicó que “Wara significa Estrella en quechua. Siempre le digo a los chicos que en la vida siempre hay que brillar y sobre todo en el arte que hagan tienen que brillar con luz propia pero pensando en un gran equipo. Eso es Wara, un sentimiento de verdad”, señaló Jimena.