Les entregaron las casas hace 4 meses y cada día padecen las fallas: "Se me rompen los vidrios solos"

El plan es parte del barrio 128 viviendas de San Patricio del Chañar. Los vecinos sufren distintas falencias, desde goteras hasta conexiones mal hechas.

Vecinos de un barrio de San Patricio del Chañar denuncian vicios de construcción en un nuevísimo plan de viviendas. Diariamente, sufren por goteras, fallas en las conexiones de servicios, instalaciones mal hechas y hasta ventanas que se rompen solas.

Se trata del barrio 128 viviendas, en el que el gobierno provincial, de la mano del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), entregó 60 viviendas el 25 de abril de este año. Patricia Ponce, vecina del loteo, responsabilizó al órgano y a la empresa constructora contratada.

En diálogo con LU5, la mujer afirmó que en su casa hay desnivel en las paredes debido a que tuvieron que levantar la platea. "Y así como la mía, en varias más", dijo.

San Patricio del Chañar goteras 128 viviendas

La vecina afirma que la responsabilidad es del IPVU

"IPVU tiene que tomar cartas en el asunto, que venga el arquitecto de IPVU y que vea casa por casa todos los problemas que hay porque a mí se me rompen los vidrios solos", reclamó.

"Cuando yo me vine para acá a vivir a mi casa tuvieron que venir ellos a cambiarme el vidrio, ahora está roto de vuelta en la misma parte donde se había roto el que ya me habían cambiado", sumó.

Además, punteó problemas que atraviesan a muchas de las viviendas del plan: "los pisos son con cerámicas de segunda; en los focos, están los cables colgando para abajo del agujero arriba en el techo; los caloramas (calefactores) se apagan solos porque están mal puestos. A una vecina se le reventó el calorama porque entra aire, está todo mal puesto".

Explicó que los plazos originales de entrega del plan no fueron respetados y que tardaron, finalmente, tres años. "Se entregaron el 25 de abril con toda la pantomima política: vino el gobernador, que acá, que allá, pero al tiempo de reclamar, no hay políticos, no hay nada", apuntó.

128 viviendas el chañar (1)

Según la vecina, la empresa constructora cambia de personal constantemente

Respecto a los reclamos hechos por los vecinos, Ponce afirmó que enviaron un mail al IPVU con fotografías de todas las falencias, casa por casa, para que atiendan a su reclamo.

La vecina especuló respecto a la razón por la que muchos de los trabajos están mal hechos. Afirmó que la empresa constructora "trabajaba una semana con un grupo de personas, otra semana con otro, porque les paga dos mangos. Toma cualquiera para trabajar porque no hay albañiles que vos digas, 'Bueno, empezaron y terminaron'. Ahora esas son las consecuencias".

128 viviendas el chañar

Ponce expresó que ellos deberían tener "un año de garantía y un año de gracia". "La vecina a la que se le explotó el calorama, lo tuvo que reparar ella con su bolsillo", contó, indignada. "A nosotros nos pintaron el mundo de colores, nos dijeron que nos iban a dar un año de garantía y un año de gracia", apuntó.

Contó que la cuota que pagan es de $380.000 al mes. La deuda se extiende a 30 años y las casas están valuadas hoy en $70 millones.

"Acá en el Chañar parece que están acostumbrados a que tengamos que salir a cortar la ruta y no queremos llegar a esas instancias. Si las cosas no se hacen bajo presión, no se hacen", dijo.