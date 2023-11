Ley de alquileres en Neuquén: ya se ve el impacto de los anuncios de Javier Milei

Apenas unas horas después de la difusión de los resultados del balotaje, el presidente electo, Javier Milei, realizó los primeros anuncios que anticipan pautas de su gobierno. Además de la privatización de empresas públicas, anunció la derogación de la Ley de Alquileres , una iniciativa cuestionada, pero defendida por la protección que otorgaba a los que no tienen vivienda propia. Inquilinos y agentes inmobiliarios de Neuquén opinaron sobre posibles cambios en una plaza de alta demanda habitacional.

Los primeros anuncios generaron preocupación y hasta impacto en la ciudad. "Si bien la Ley de Alquileres sigue vigente, ya nos llegaron consultas por abusos que se hacen argumentando que la ley va a derogarse pronto", dijo Federico Prior , referente neuquino de la Federación de Inquilinos . Aclaró, por ejemplo, que algunos hacen subas fuera de contrato o alquilan con contratos de tiempo parcial, por unos pocos meses, porque esperan a que se derogue la normativa. Señaló, sin embargo, que estas maniobras no están permitidas.

"Sí es cierto que la Ley de alquileres, incluso en su versión modificada actual, no resuelve la cuestión de fondo. Imponer un sistema de actualización del valor locativo (tanto en plazo como en tipo de indexación) no resuelve nada. Sólo genera escepticismo en el propietario y la consiguiente especulación en el valor locativo inicial que queda desregulado. Cada propietario puede aumentar el valor de publicación de una propiedad a su antojo y, ante un mercado de escasez de oferta y amplia demanda como el actual, los valores se disparan desenfrenadamente como podemos ver actualmente, más que nada en Neuquén Capital y alrededores", expresó.

Para Prior, los anuncios de Javier Milei profundizaron todavía más la situación habitacional en Neuquén capital, donde la demanda supera a la oferta. Ante la incertidumbre sobre posibles cambios, muchos rentistas optaron por retirar sus propiedades del mercado inmobiliario y aguardar a una época de mayor estabilidad. "El camino de este proyecto político es la mercantilización de la vivienda, que es lo que pide el gran mercado inmobiliario, profundiza la visión de negocio y no desde lo social", dijo sobre su postura de tomar a la vivienda como una necesidad social y no sólo como un bien. "Entiendo el hartazgo por la inflación y la necesidad de buscar un cambio, pero esta postura va en perjuicio de sus derechos", afirmó.

Los alquileres en Neuquén registran un incremento que es oneroso para el inquilino pero poco rentable para el propietario.

Menos ofertas de alquileres

El referente de los inquilinos aseguró que ya se redujeron los anuncios de propiedades en alquiler y que muchos esperan que las viviendas fijen precios en dólares, algo que ya se ve en Buenos Aires y ciudades turísticas de Neuquén, como San Martín de los Andes. "Sería un retroceso para un logro de la última modificación", dijo y aclaró que muchos países desarrollados respaldan la intervención del Estado en el acceso al hábitat, como las regulaciones en Nueva York a los Airbnb y las penalizaciones a la vivienda ociosa en países de Europa.

Albanesi, desde el sector inmobiliario, desmenuzó el contexto actual: "Ahora bien, ¿qué resuelve la cuestión de fondo? ¿Por qué ahora estamos atravesando esta emergencia habitacional? ¿Por qué antes el propietario mantenía la cordura al momento de fijar los valores de publicación de sus alquileres? Y esto sí lo explica el mercado de oferta y demanda. Hace apenas unos años el mercado rebosaba de propiedades en alquiler de todo tipo, la oferta era alta. Entonces el propietario debía medirse a la hora de fijar valor de alquiler, a riesgo de tener su propiedad "parada" por meses con el lucro cesante que eso implica. Hoy parece no haber techo para esa especulación en la fijación del valor. Y esto se ve maximizado en la región, donde la alta afluencia de trabajadores vinculados a la industria del oil and gas (ingresan alrededor de 40 personas diarias a la provincia) hace que la demanda de alquileres esté por las nubes. El resultado: valores impagables para aquellos no vinculados a la industria".

alquileres 1200x678.jpg El Índice Casa Propia será el coeficiente mediante el cual se actualizarán los precios en la nueva Ley de Alquileres.

"¿Qué había de diferente hace unos años? Simple: acceso a la vivienda propia. Si le preguntamos a nuestros padres, cualquier trabajador contaba en su tiempo con la posibilidad de acceder a una casa o un departamento a través del IPVU o de líneas de crédito del banco Hipotecario. Si nos venimos más cerca en el tiempo, el Procrear o las polémicas líneas de créditos UVA resolvían la misma necesidad. Hoy el crédito es nulo y el acceso a la vivienda propia, sólo para privilegiados que pueden financiar ese sueño con fondos propios. La gran mayoría hoy debe salir a alquilar, no por decisión financiera, sino porque no le queda otra. La demanda sube exponencialmente y los valores no se quedan atrás", reflexionó.

Y cerró: "Para resumir, la solución de fondo a la crisis de los alquileres vendrá de la mano del acceso al crédito hipotecario, como cualquier país civilizado. No es necesario irnos a Europa o Estados Unidos. Nuestros países vecinos cuentan todos con líneas accesibles de crédito. Lamentablemente, está claro que Javier Milei no resolverá ese problema con fondos del erario público (como sucedió con los fondos de Anses destinados al Procrear por ejemplo). Quedará la esperanza de que la banca privada comience a otorgar estos préstamos como también sucede en cualquier país civilizado".

Por el momento, la derogación de la Ley de Alquileres es solo un anuncio. Aunque ya generó impacto en la reducción de la oferta en Neuquén capital, la normativa sigue vigente y cualquier contrato que escape a esas regulaciones puede ser denunciado. Prior afirmó que el Estado ha fallado en el control del cumplimiento de la normativa, pero animó a los inquilinos a denunciar cualquier abuso en sus contratos de alquiler.