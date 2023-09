Los pibes neuquinos que nutren al "Semillero del Mundo"

Allí están, haciendo un pase a su compañero, parando la pelota y rematando al arco o bien entrenando los controles con las dos piernas. Todos persiguen el mismo sueño, convertirse en un futbolista profesional. Pero para ello deben transitar un camino donde no sólo hay que tener talento y habilidad sino también otros valores como persona.

ON - Argentinos Junior escuelita (8).jpg

Este centro neuquino, el segundo que se instaló en el país, toma la metodología de trabajo de Argentinos Juniors de potenciar y reclutar los talentos que hay en la Argentina y de esta manera ayudar a nutrir al club. La metodología tiende a valorar las cualidades técnicas, tácticas, físicas y psicológicas que marcan la diferencia para cada etapa evolutiva del futbolista.

Además del centro en Neuquén capital, actualmente funcionan en Centenario, Plaza Huincul y General Roca.

Acompaña a Del Pino, el coordinador deportivo Guillermo Gómez, profesor de Educación Física y Académico Olímpico. “Este centro le abre las puertas a todo niño que quiera formarse integralmente como deportista y a su vez en todas las áreas que tienen que ver con una buena persona con valores educativos y deportivos, y que tenga el talento para pegar el salto de calidad para jugar en Argentinos Juniors”, describió Gómez. Y agregó que el trabajo que desarrollan desde hace tres años busca que “cuando jueguen lo hagan de buena manera y nos den un buen espectáculo porque hay que honrar al fútbol, este deporte que tanto amamos y que muchas veces en el período de formación los preparadores se fijan sólo en el resultado”.

ON - Argentinos Junior escuelita (12).jpg La metodología de trabajo del centro es valorar las cualidades técnicas, tácticas, físicas y psicológicas del jugador, señalaron Simón Del Pino y Guillermo Gómez, quienes están al frente del Centro de Formación y Captación de Argentinos Juniors en Neuquén desde hace tres años.

Este modelo estratégico de trabajo que lleva adelante este club que formó a una gran cantidad de futbolistas que se destacaron a nivel nacional como internacional, desde Maradona a Fernando Redondo, entre tantos otros, está basado en la integración de colaboradores en todo el país que ayudará a encontrar el modelo de jugador para una institución que se la conoce como “El semillero del mundo”.

Del Pino y Gómez recuerdan que cuando empezaron tenían una matrícula de 20 chicos y actualmente son más de 200 en distintas categorías, quienes participan en torneos como la Liga del Valle (Lideva), Liga Patagónica de Deportes (Lipade) y Liga Metropolitana. “El objetivo es formar jugadores para que puedan desempeñarse en la primera división de Argentinos Juniors. Hace unos años atrás se hacía muy difícil que un chico de la región llegue a estas instituciones de primera pero con esta propuesta estamos más cerca de lograrlo”, precisó Del Pino. Cuando los profesores consideran que uno de sus jugadores está preparado tácticamente, técnicamente y psicológicamente comienza un proceso de entrenamiento tanto en Neuquén como en Buenos Aires, donde cada 35 días viajan y entrena toda la semana, compiten en torneos de AFA y luego vuelvo porque el desarraigo es muy fuerte y en muchos casos no se logra adaptar sobre todo en edades tempranas. Y también tiene que ser acompañado por la familia en todo este proceso”, describió Del Pino, quien aclaró que el trabajo de los profesores son evaluados constantemente por quienes está al frente del Centro de Formación y Captación en Argentinos Juniors.

Una de las características a destacar de esta metodología es el área de evaluaciones, rendimiento deportivo y análisis de datos que realizan los profesores en Neuquén. “El analisis de rendimiento es una nueva rama de la ciencia en el fútbol, el cual sigue evolucionando. Los test deportivos son pruebas que sirven como herramientas a traves de las cuales podemos determinar cuantitativamente y cualitativamente el grado de eficacia de habilidades fÍsicas de un jugador, a posterior medir, planificar, evaluar, corregir, prevenir, mejorar, tomar decisiones, detectar y proyectar nuestros talentos”, explicó Gómez, a cargo del área.

ON - Argentinos Junior escuelita (7).jpg El Centro de Formación y Captación local de Argentinos Juniors cuenta con un área de evaluaciones, rendimiento deportivo y análisis de datos de cada chico que asiste.

“Creamos una base de datos y perfil a cada jugador que asiste con los aspectos individuales y colectivos fundamentales”, puntualizó. Agregó que “este salto de calidad complementa la metodología de Argentinos Juniors con el juego como eje central de la formacion de nuestros jugadores. Esto sin duda mejorará enormemente el rendimiento y formación de nuestros jugadores”, agregó.

El informe de rendimiento deportivo se le entrega a cada familia, aclaró. “Este informe es de suma importancia para que el formador que tenga al año siguiente tenga la mayor cantidad de datos posibles sobre ese chico y lo aborde de la menor manera”.

Por último, a la hora de explicar el crecimiento en la cantidad de chicos inscriptos en el centro, señalaron que “decir Argentinos Juniors marca una impronta de buen juego que históricamente ha dado los mejores jugadores del país desde hace más de cuarenta años. Debe ser la única institución que tiene ese prestigio a nivel formativo y se ha logrado sostener en el tiempo. Esto debe ser uno de los factores por los cuales muchas familias nos eligen”, señalaron los profesores.

ON - Argentinos Junior escuelita (1).jpg Diez son los profesores que conforman el Centro de Formación y Captación local del Bicho.

Persiguieron sus sueños y se les hizo realidad

En la actualidad son cuatro los chicos que tuvieron su paso por el Centro de Formación y Captación de Argentinos Juniors en Neuquén que fueron fichados para jugar en sus distintas categorías en el club de La Paternal. Entre ellos se encuentra Naiara Melo, de 16 años, que entrenó en el centro de formación local del Bicho y luego fue llevada a Buenos Aires para probarse quedando seleccionada. Su formador, Simón Del Pino describió que Naiara “tiene buen aspecto físico, es muy fuerte, tiene buena pegada de derecha y un muy buen remate de media distancia además de ser muy habilidosa con la pelota”.

Actualmente Naiara, que juega de mediocampista, integra el plantel de fútbol femenino del club Deportivo UAI Urquiza en la categoría Sub 16. “Empecé a jugar a los 5 años en un equipo del barrio creado por mi mamá que se llamaba Deportivo Confluencia. A los 9 pasé a jugar con chicas mayores que yo y después me anoté en el Club Cipolletti, donde estuve un año y medio. Al tiempo, se hizo una sede en Neuquén de Argentinos Juniors y me trajeron a probarme a Buenos Aires”, explicó en una nota en el portal de la UAI Urquiza. Melo alentó a otras chicas a sumarse porque “si tienen un sueño, que luchen porque los sueños están hechos para hacerse realidad. Soy una prueba de eso”.