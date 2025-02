Mariano Gaido presentó el plan de obra pública más ambicioso de la historia de Neuquén

Este crecimiento no implica que el intendente Gaido haya descuidado el bienestar de la población, algo que dejó en claro en su mensaje y en acciones. Algunos ejemplos: el boleto estudiantil gratuito y los kits escolares para miles de alumnos asegurando que lo económico no sea traba para ir a la escuela, la promoción del emprendedurismo y del comercio local a través de medidas de fomento y la eliminación de impuestos, la organización de colonias pensando en chicos y grandes de la tercera edad que no pueden salir de vacaciones.