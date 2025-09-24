Multas en la Ruta 237: ¿Están habilitados los radares?

El juez de faltas de Picún Leufú despejó dudas acerca de la vigencia de los radares de la Ruta 237 y afirmó que el objetivo no es recaudar.

La Ruta 237 es uno de los caminos más transitados en épocas de turismo para quienes eligen vacacionar en la cordillera. Desde mayo del año pasado, a la altura de Picún Leufú se ubican dos radares que registran las infracciones de los conductores imprudentes.

Los radares están ubicados estratégicamente en el ingreso de Picún Leufú, sobre la ruta 237 a la altura del kilómetro 1351 y 1352. Los dispositivos se encuentran correctamente señalizados y advierten a los automovilistas de su presencia aproximadamente un kilómetro y medio antes. Además, en el sector también se puede observar la cartelería informativa correspondiente, que indica las velocidades máximas a las que se puede circular.

El juez de faltas de Picún Leufú, Andrés Rojas, fue contundente al responder si los aparatos están vigentes: "Así es, tienen toda la documentación para la vigencia y la utilización". Recalcó que están en regla tanto la disposición de seguridad vial, como la primitiva, que es cuando empieza a funcionar cada dispositivo. "También tiene el mantenimiento periódico que tiene que tener para funcionar", aseguró, aclarando las dudas acerca de la homologación.

Aunque los equipos emiten fotomultas por superar la máxima de 60 km/h, la falta de luces bajas y el adelantamiento indebido, el funcionario reconoció que la mayoría de los casos que se detectan son por exceder la velocidad permitida.

Además, manifestó que desde su implementación en mayo del año pasado hasta ahora, se registraron cerca de 130.000 infracciones, lo que significa alrededor de 10.000 por mes. Sin embargo, en las temporadas de verano e invierno el flujo vehicular es mayor producto del turismo, lo que produce un aumento del promedio.

Cuánto cuestan las multas

Rojas explicó que la notificación puede llegar por dos medios: correo electrónico o correo postal. En el caso de recibirlo de forma digital, el aviso contiene PDF con toda la información correspondiente a la infracción y un código de barras para abonar en Pago Fácil, Rapipago o incluso mediante una billetera virtual. El archivo también cuenta con un código QR, para escanear con la cámara del celular, que redirige automáticamente a la plataforma de pagos.

Por otro lado, el funcionario aseguró que entre el 35 y 40% de los infractores regulariza la deuda. En cuanto al valor de las multas, actualmente el monto asciende a $240.000 pero aplicando el descuento por pago voluntario quedaría en 140.000 pesos.

radares picun leufu Las multas se pueden consultar a través del portal de autogestión.

"Una parte se destina a obras públicas, otra a educación vial y otra a las oficinas de tránsito", explicó. "La utilización de los dispositivos no es una cuestión para recaudar que es lo que muchas personas manifiestan, es más que nada para el cuidado también del pueblo", afirmó y contó que antes de la implementación de los radares, se registró una alta tasa de accidentes fatales en los ingresos a la localidad. Sin embargo, a partir de la implementación de las fotomultas, ya no hubo siniestros de estas características, por lo que lograron reducir la estadística.

Por último, el juez de faltas recomendó visitar la página web de autogestión infraccionespicun.com.ar, en la que se puede acceder a mayor información acerca de la legislación y consultar las multas por dominio o cuit.