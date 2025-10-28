Municipales de Neuquén cobran sueldos con aumento: cuál es la fecha de pago

La Municipalidad anunció la fecha de pago de los sueldos correspondientes a octubre. Vendrán con un incremento salarial.

La Municipalidad de Neuquén anunció la fecha de pago de los sueldos correspondientes a octubre. En este caso, vendrán con un incremento salarial.

El secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky , confirmó en LU5 que los haberes serán abonados el próximo viernes 31 de octubre, último día hábil del mes, como es habitual.

El incremento salarial será del 6,95% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del último trimestre, correspondiente a julio, agosto y septiembre.

Estatales de Neuquén cobran el mismo día

La totalidad de los trabajadores estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día. Los salarios incluirán el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios.

Como cada mes, el gobierno de la provincia informó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y jubilados estarán depositados el viernes 31 de octubre, último día hábil del mes, en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Tal como estaba previsto, la provincia confirmó que el pago incluirá el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que esta suba corresponde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados-.

Como viene sucediendo a lo largo de la gestión, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes: el 31 de octubre. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.