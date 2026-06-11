Neuquén aprobó una ley para que los deportistas no tengan que elegir entre estudiar o competir

Se trata del Régimen de Acompañamiento de Trayectorias Educativas para estudiantes deportistas. La medida busca garantizar que los entrenamientos, viajes o competencias no afecten su formación académica.

La provincia de Neuquén dio un paso importante en materia de educación y deporte con la aprobación de una ley que busca resolver una problemática que durante años afectó a cientos de jóvenes atletas: la dificultad de compatibilizar la actividad deportiva con la escuela.

La Legislatura provincial aprobó este miércoles el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas , una iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa que apunta a garantizar la continuidad y finalización de los estudios de quienes participan en competencias federadas, de alto rendimiento o se encuentran en etapas de proyección deportiva.

Durante la sesión estuvieron presentes la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, además de deportistas neuquinos de distintas disciplinas.

La nueva normativa establece herramientas para que los estudiantes puedan cumplir con sus obligaciones académicas pese a las ausencias justificadas por entrenamientos, viajes o competencias.

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"Ningún deportista tendrá que elegir entre el deporte y la escuela"

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz destacó que la ley viene a dar respuesta a una realidad que se repite en toda la provincia. "Con esta ley ningún chico o chica tendrá que elegir entre el deporte y la escuela", afirmó.

La funcionaria explicó que actualmente muchas situaciones dependen de la voluntad o predisposición de cada establecimiento educativo.

"Nos reunimos a diario con deportistas de distintas disciplinas y siempre aparece la misma situación: muchas ausencias por competencias, viajes y entrenamientos, y un acompañamiento que no siempre está garantizado", señaló. "Nos reunimos a diario con deportistas de distintas disciplinas y siempre aparece la misma situación: muchas ausencias por competencias, viajes y entrenamientos, y un acompañamiento que no siempre está garantizado", señaló.

Además, remarcó que el objetivo no es otorgar privilegios sino generar igualdad de oportunidades. "No se trata de dar un beneficio extra, sino de igualar y fortalecer las oportunidades para que puedan concretar sus estudios como corresponde", sostuvo.

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Qué contempla la nueva ley

El régimen aprobado crea un marco normativo específico para acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes deportistas en toda la provincia.

Entre otros puntos, la normativa prevé estrategias pedagógicas especiales, mecanismos de articulación entre el sistema educativo y las autoridades deportivas, requisitos para acceder al programa y garantías para que los alumnos mantengan los mismos contenidos y criterios de evaluación que sus compañeros.

Además, busca establecer criterios comunes dentro del sistema educativo para evitar que existan diferencias entre escuelas a la hora de acompañar a quienes representan a Neuquén en competencias deportivas.

La iniciativa había sido anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo y forma parte de una serie de políticas destinadas a fortalecer el deporte provincial.

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Neuquén apuesta al deporte como política pública

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, aseguró que la ley reconoce el esfuerzo que realizan los jóvenes atletas para representar a la provincia.

"Cada deportista que representa a Neuquén tiene un sueño y un enorme esfuerzo detrás. Esta ley reconoce esa realidad y les da la posibilidad de proyectar su futuro sin resignar su formación académica", expresó.

La funcionaria agregó que la medida forma parte de una estrategia más amplia para darle al deporte un rol central en el desarrollo de las nuevas generaciones.

La aprobación de la norma posiciona a Neuquén entre las provincias que avanzan en políticas públicas orientadas a integrar educación y deporte, una demanda que desde hace años planteaban familias, clubes y deportistas.

La nueva ley se suma a otras iniciativas impulsadas por el gobierno provincial, como las becas deportivas y distintos programas de acompañamiento a atletas e instituciones, con el objetivo de fortalecer el deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo personal.