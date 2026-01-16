Novedades en el gabinete de Rolando Figueroa: cuáles son los nuevos nombres en Juventud, Deportes y Cultura

Un decreto del gobernador ajustó la estructura interna de la cartera, mantuvo la cantidad de ministerios y redefinió dependencias para optimizar su funcionamiento.

El gobierno de Rolando Figueroa avanzó en una readecuación de la estructura del Gabinete provincial a través del decreto 1620/25. La medida no implica la creación de nuevos ministerios , pero sí introduce cambios en la denominación de algunas carteras y en la distribución de áreas internas, con el objetivo de mejorar la gestión.

La modificación se apoya en la Ley Orgánica de Ministerios 3420, que en su artículo 46 faculta al Poder Ejecutivo a realizar estos ajustes por decreto, siempre que no se incremente el número de ministerios. La norma también habilita la creación o supresión de secretarías y subsecretarías, así como la reasignación de la dependencia funcional de organismos y empresas públicas.

En ese marco, el Boletín Oficial de este viernes publicó el decreto 38/2026, que redefine las áreas que dependen del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura . La cartera, a cargo de Josefina Codermatz, quedará organizada en dos secretarías principales: Deportes y Cultura.

La Secretaría de Deportes tendrá bajo su órbita a la Subsecretaría de Deportes, mientras que la Secretaría de Cultura concentrará a las subsecretarías de Cultura y de Juventud. Según se indicó oficialmente, el reordenamiento apunta a clarificar competencias y fortalecer la coordinación interna.

Julieta Codermatz Josefina Codermatz, ministra de Juventud, Deportes y Cultura.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las modificaciones responden a criterios de eficacia y eficiencia administrativa, y buscan garantizar un funcionamiento más ágil del ministerio, en línea con los objetivos de gestión planteados para esta etapa.

Las nuevas designaciones

De esta manera, mediante el decreto 39/2026 se designó a María Fernanda Villone como secretaria de Deportes; a través del decreto 40/2026 se designó a María José Rodríguez como secretaria de Cultura; y del decreto 41/2026 se designó a Ana Laura Bonet como subsecretaria de Cultura.

Josefina Codermatz llegó en diciembre

El gobernador Rolando Figueroa anunció los cambios en su gabinete para asumir la segunda mitad de su mandato frente a la provincia de Neuquén a inicios de diciembre. En esa oportunidad, a la creación del Ministerio de Infraestructura, sumó la formación de una nueva oficina: el Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, a cargo quien era una joven funcionaria de su gestión.

Josefina Codermatz quedó al frente del nuevo Ministerio, que asumió parte de las gestiones que estaban bajo la órbita de Julieta Corroza, senadora electa por La Neuquinidad. La nueva integrante del gabinete viene de ser directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP).

"Josefina Codermatz va a estar al frente del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, un área central para fortalecer nuestra red social y acompañar a las nuevas generaciones. Con su compromiso y capacidad, avanzamos en una gestión que combina renovación y experiencia para construir una provincia con más oportunidades", expresó Figueroa en un mensaje que difundió a través de redes sociales.

Aseguró que el nuevo ministerio que reunirá Juventud, Deporte y Cultura será “un área clave para la construcción de la red social y la sustentabilidad social de la provincia”. Destacó que esta integración era un proyecto largamente esperado en su experiencia en la administración pública y que ahora podrá concretarse “con toda la potencia necesaria”.

Codermatz fue una de las caras visibles en la implementación del programa Proyecta Futuro, que permitió que los jóvenes emprendedores o profesionales de toda la provincia accedIERAN a préstamos a baja tasa para crecer con sus negocios o dar los primeros pasos en su trabajo.