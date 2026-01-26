Neuquén prepara su plan de alfabetización en Matemáticas

Lo anticipó la ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Soledad Martínez. Los detalles del diseño del programa se estiman lanzar durante el primer trimestre del próximo ciclo lectivo.

A poco más de un mes del inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Educación de Neuquén comienza a delinear una de las políticas pedagógicas más sensibles y urgentes de los últimos años: un plan de alfabetización en Matemáticas destinado a mejorar los aprendizajes en todos los niveles del sistema educativo.

El anuncio fue realizado por la ministra de Educación, Soledad Martínez , durante una entrevista con LU5 , en un contexto atravesado por múltiples desafíos: la recuperación de los aprendizajes post pandemia, el desgaste docente, la complejidad social que ingresa diariamente a las aulas y la necesidad de adaptar el sistema educativo a un mundo que exige cada vez más pensamiento lógico, resolución de problemas y habilidades matemáticas básicas y avanzadas.

La ministra fue clara al señalar que las dificultades en Matemáticas no son un fenómeno exclusivo de Neuquén. Se trata de un problema extendido a nivel nacional y presente en la agenda del Consejo Federal de Educación, donde todas las jurisdicciones comparten diagnósticos similares: bajos rendimientos, altos porcentajes de materias adeudadas en el nivel secundario y brechas de aprendizaje que se profundizan con el paso de los años.

En ese marco, Neuquén trabaja en el diseño de su propio programa provincial de alfabetización matemática, que deberá ser presentado ante el Consejo Federal y articularse con los lineamientos nacionales, tanto en términos pedagógicos como de financiamiento.

plan pehuen Soledad Martínez

Un plan integral: aulas y formación docente

Según explicó Martínez, el abordaje del plan no será uniforme, sino que variará según el nivel educativo y el ciclo. La propuesta apunta a fortalecer los aprendizajes matemáticos desde una mirada integral, que incluya: El trabajo directo en las aulas, con estrategias didácticas específicas para cada etapa educativa. El fortalecimiento de la formación docente, tanto inicial como continua, con foco en la enseñanza de Matemáticas. La revisión de prácticas pedagógicas y materiales, para adaptarlos a las realidades actuales de los estudiantes.

El mes pasado, desde el Gobierno de la provincia se señaló que se está realizando “la mayor inversión en Educación de los últimos 20 años, colocando a la educación como un eje de la gestión y dando continuidad al mejoramiento y revalorización de la infraestructura edilicia”.

Escuelas reparaciones

Inversión

Se informó que durante este año se construyeron, finalizaron y se hicieron reformas integrales en 25 nuevos edificios en las siete regiones de la provincia. “Estamos en un momento histórico para la realidad de la infraestructura edilicia en el sistema educativo”, destacó Martínez.

Los números que brindó el Gobierno mostraron que, con una inversión superior a los 10.400 millones de pesos, previa renegociación de contratos, se dio continuidad a 26 obras paralizadas por la Nación de nuevos edificios y ampliaciones integrales con recursos de la provincia. En tanto, se encuentran en ejecución 32 obras nuevas con un monto de inversión superior a los 90.000 millones de pesos.

A esto se debe sumar la inversión hecha en mantenimiento mayor y de conservación de edificios, a través del área de Infraestructura del Ministerio de Educación en toda la provincia, con una inversión ejecutada superior a 27.760 millones de pesos.