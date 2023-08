Ortiz: "Tenemos que transformar este pueblo en la ciudad de Plottier"

¿Qué le falta a Plottier?

Plottier tiene una virtud, una gran virtud que es que tenemos gente buena, gente trabajadora, muy comprometida con las vecinales, con los clubs de fútbol, en las cooperadoras de las escuelas, que acompaña esos procesos. Pero seguimos teniendo la estructura de un pueblo, un pueblo con todas las falencias que tienen los pueblos. Tenemos que transformar este pueblo en la ciudad de Plottier. Somos la segunda más importante de la provincia y en estructura seguimos siendo un pueblo, faltan muchas cosas a Plottier.

¿Y qué pensaste para para otorgar esta este título de ciudad a Plottier?

Nosotros tenemos proyectadas varias cuestiones que tienen que ver con esa transformación. Primero tenemos que resolver un gran problema, que tenemos los plotterienses que es que no tenemos cloacas. Y no tener cloacas hace la diferencia entre vivir mal y vivir bien, porque quienes vivimos en Plottier convivimos con los olores, con las aguas servidas, también el costo que tiene desagotar los pozos, hay que agregar a nuestra economía que hoy sabemos que estamos pasando por un proceso económico difícil y tenemos que sumarlo a los gastos mensuales porque muchas veces, por ejemplo, en mi casa somos cinco tenemos que desagotarlos dos o tres veces al mes y eso tiene un costo muy alto. Y a quien no le alcanza tiene que convivir con esos olores y con el agua en las calles.

Las calles están destruidas. Yo digo que la mejor campaña la hace la naturaleza porque llovieron cuatro días y nosotros estamos inundados. Las calles están rotas. Vos vas a andar por Plottier y te agarraste un pozo y rompés un auto. Entonces no hay soluciones. Los barrios más viejos de Plottier están olvidados por el Municipio. Los clubes de fútbol, los salones comunitarios, los gimnasios están olvidados de las políticas municipales.

Nosotros proyectamos para Plottier sostener esos espacios que son los que le dan respuesta a las madres para que esos chicos no anden en la calle. Sabiendo hoy cuáles son los flagelos que tenemos, no solo en la ciudad de Plottier sino en todas las ciudades, que tiene que ver cuando nuestros hijos están ociosos, las drogas y otras cosas que hacen que los chicos estén en la calle. Esos espacios contienen a nuestros hijos y no tienen respuesta de la Municipalidad, están olvidados. Los espacios son espacios que generalmente los vecinos ponen en sus terrenos y los acondicionan con las ayudas de los papás, que te decía que se involucran en esta tarea, y acompañan y pagan su cuota, pero en realidad no hay desde el Municipio ninguna política para estos espacios.

karina ortiz 03.jpg Claudio Espinoza

Otros de los problemas que tiene la ciudad es el tema del transporte. ¿Cómo solucionarías?

Sí, tenemos un solo servicio de transporte y la verdad que no le da respuesta a este crecimiento que ha tenido que Plottier. Sería importante que haya más de una empresa brindando este servicio. Hoy muchos chicos no tienen un servicio de transporte cuando van a hacer deporte.

Necesitamos un servicio de transporte acorde a las necesidades que tiene Plottier con el crecimiento que ha tenido en estos últimos años.

¿Qué opinás sobre que el Concejo Deliberante sesiona cada 15 días?

Y eso también lo venimos hablando con quienes van a a ocupar las bancas de concejales, al concejal se le paga por 30 días de trabajo como a cualquier trabajador. Necesitamos que haya un Concejo Deliberante activo, que no sesione cada 15 días, que sesione mínimamente una vez por semana.

Los concejales que asuman tienen que ir a trabajar los 30 días, tienen que sesionar mínimamente una vez por semana y tienen que empezar a trabajar en serio para resolver el problema de la gente. Pasa mucho que por los diferentes espacios políticos que si uno hace una propuesta, el otro no se lo vota entendiendo que no coinciden con el espacio. Nosotros tenemos que darle respuesta tanto en el Municipio, como en el Concejo Deliberante, al vecino y a la vecina, que también propone, que llevan propuesta, entonces tenemos que ponernos a trabajar y el Concejo Deliberante es clave en esto.

Hacia el Oeste hay muchos barrios nuevos. ¿Qué infraestructura planificás?

Lo primero que necesitamos es apertura de calles. La otra vez estuvimos en uno de los barrios estos nuevos donde tenían un solo acceso al barrio con una calle muy chiquita, donde había un puente un puente, que en cualquier momento se cae.

Los vecinos decían que si hay un incendio no entra el camión de bomberos, no entra una ambulancia, hay autos que se han caído al canal. Eso es lo que da cuenta de que no solo esta gestión, sino las gestiones que vienen para atrás no vienen planificando la ciudad como debería haber sido.

Entonces hay que resolver esos problemas, pero hay que planificar lo que viene también. Nosotros tenemos políticas que tienen que ver con el acceso a la vivienda, con la construcción de un estadio de fútbol, con la construcción de un portal en Plottier para que deje de ser una ruta de paso para para los centros turísticos y que la gente que viene que pare en Plottier, que consuma, que gaste en Plottier.

El portal nos acerca a uno de los recursos que tenemos, que tiene que ver con el turismo y el acceso al río, el portal es a la salida de Plottier yendo para Senillosa con un puente, con una con un mapa de Neuquén de grandes dimensiones, eso va a ir acompañado por una estación de servicio, por un restaurante donde la gente pueda parar a comer, a descansar. Y eso va a ir acompañado por 30 puestos para emprendedores productores y artesanos para que vendan sus productos y genere puestos de trabajo. Pero lo más importante es una oficina de turismo municipal, donde el turista sepa que también puede conocer Plottier porque tenemos muchas cosas para mostrar.

karina ortiz 04.jpg Claudio Espinoza

¿Por qué no llegó unido el peronismo a esta elección?

Porque parte del peronismo decidió acompañar a otro espacio, a nivel provincial primero y después también a nivel municipal.

El Consejo local tenía decidido acompañar sin que todavía el espacio de Rolo Figueroa haya determinado quién iba a ser el candidato o la candidata, ellos habían decidido acompañar ese espacio. Nosotros como parte, yo soy congresal provincial y congresal nacional y varios de los compañeros que me acompañan en la lista son parte del Consejo Local, del Consejo Provincial, fuimos a pedirle internas para para definir porque nosotros los peronistas también entendemos que las cosas se resuelven desde el Ejecutivo, y queremos tener un intendente peronista cuando fuimos que eso se hizo entre gallos y medianoche un 24 de mayo, después lo pasaron para un 25 de mayo. Ellos trajeron esa decisión, nosotros planteamos ir a interna para definirlo por internas y ellos decidieron acompañar otro espacio que no tiene que ver con el peronismo.

Yo soy la candidata del peronismo en Plottier.

¿Qué opinión te merece la actual gestión municipal?

Me parece que le ha faltado mucha gestión. Nosotros recorrimos todos los ministerios en Buenos Aires y en ninguno de los ministerios había ninguna gestión. No sólo de este gobierno, sino del gobierno anterior, que en realidad este gobierno es la continuidad del gobierno anterior y no había gestiones. Me parece que faltó la voluntad política de gestionar para traer herramientas y cambios a Plottier. En el ministerio de Vivienda y Hábitat no había gestión, ministerio de Turismo y Deporte no había gestión, ministerio de Obras Públicas no había gestión, pero ninguna gestión.

Entonces me parece que le faltó eso: La capacidad de gestionar para tener respuestas a Plottier.