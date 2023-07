Plottier adhirió a la ley de Alcohol cero al volante

concejo deliberante plottier estrellas amarillas alcohol cero gentileza

De la sesión del Concejo Deliberante participaron familiares de víctimas de accidentes de tránsito e integrantes de la organización Estrellas Amarillas, quienes apoyaron esta iniciativa y pidieron su aprobación a los concejales.

Matías Ramos, concejal por Evolución comentó a LMNeuquén que "era una discusión que se daba hace tiempo en la ciudad". "Acompañamos esta iniciativa porque creemos que es súper importante, y más teniendo a familiares de Estrellas Amarillas compartiendo su dolor. Ya estaba aplicado a otras localidades y creo que Plottier estaba yendo un poco a contramano", indicó.

En la norma se estableció además que los comercios gastronómicos deben contar con cartelería que indique que Plottier es una ciudad con "Alcohol cero" y que convoque a sus clientes a establecer un conductor designado.

"Era una cuestión que se viene dando a nivel nacional y provincial, ya está la ley provincial y en Neuquén capital ya está aprobada la ordenanza hace rato y me parece que no correspondía esta diferenciación que era en Neuquén alcohol cero y en Plottier hasta 0.5", expresó Claudio Pinilla, presidente del Concejo Deliberante, quien además destacó: "no es que no se puede tomar sino no tomar si se conduce, el que maneja tiene que ser un conductor designado y no beber ningún tipo de bebidas alcohólicas".

Multas

Con esta ordenanza aprobada el Ejecutivo municipal tiene los elementos para pedir a la provincia que se le facilite los elementos para realizar los operativos de alcoholemia en los distintos puntos de la ciudad.

Y la flamante ordenanza estableció fuertes multas para los infractores que arrancan en los 28.800 pesos y pueden llegar hasta los 576 mil pesos.

Las multas se establecieron dependiendo el resultado de la alcoholemia. Para los infractores que les haya dado un resultado de entre 0.01 hasta 0.50 grados de alcohol en sangre se estableció una una multa de 150 módulos, que actualmente tiene un valor 192 pesos cada uno. Y de 20 a 30 días de retención de la licencia.

Si al infractor se le encontró en sangre de 1 a 1.50 de alcohol la multa va desde 201 a 300 módulos por lo que la multa llegaría a 57.600 pesos. Además, la retención de la licencia de conducir de 61 a 100 días.

Y si el conductor tiene 3.51 o más grados de alcohol en sangre la multa llega a los 3000 módulos por un valor de 576 mil pesos y de 411 a 700 días de retención de la licencia, la caducidad de la misma y su remisión al municipio para su destrucción.