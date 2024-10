Policía neuquino héroe: le salvó la vida a un niño en Piedra del Águila

“Sin dudarlo me dirigí a la puerta y cuando estoy por salir del local entró la madre con el niño en sus brazos manifestando que el mismo no podía respirar. Al observarlo me di cuenta que ya tenía un color morado así que lo cargué y procedí a aplicarle las maniobras de RCP”, contó el Sargento Lucero en contacto con LMNeuquén.