Por la suba de medicamentos en Neuquén, los pacientes piden comprar de a un comprimido

Los farmacéuticos aclararon que no está habilitada la venta fraccionada y que no son efectivos los tratamientos con una sola pastilla.

Viviana Quesada, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén , explicó que la caída del consumo se nota sobre todo en los productos menos esenciales, como los accesorios, cosméticos o perfumería. Si bien los clientes que tienen obra social siguen comprando medicamentos para sostener sus tratamientos médicos, aquellos que no tienen cobertura piden llevarlos de manera fraccionada, algo que no está permitido en las farmacias.

"Nos piden llevar sólo una tira y a veces solamente uno o dos comprimidos", dijo Quesada en una entrevista radial, y aclaró que los farmacéuticos no venden los productos de esta manera. "Los medicamentos no son mágicos, un comprimido no va a resolver el dolor de estómago o de cabeza, es parte de un tratamiento y sería irresponsable venderlos por separado", expresó.