Presunto abuso sexual en la escuela 313: dramático testimonio

“Hoy un grupo de los padres fueron a una reunión convocada por la escuela, que citó en diferentes días y horarios. Se comunicó que los directivos del colegio ya no están a cargo y que lunes o martes podrían retomarse las clases, aunque sin brindar garantías en cuanto a si los chicos iban a estar bien, contenidos, respaldados”, aseguraron las familias tras un encuentro que, según ellos, aportó más dudas que certezas.

En ese contexto, adelantó la postura que asumirán los responsables de los alumnos. “Los chicos van a seguir sin ir porque los abusadores están en el colegio y al ser menores, y no difundirse su edad, nadie los conoce”, anticipó una de las mamás a la vez que afirmó; “Queremos repuestas del Consejo Escolar y hacer ruido, tienen que cambiar cosas pero a nivel provincial, si no hacemos esto no nos van a dar bolilla por ser una escuela más de Cipolletti”.

¿Sin viaje de estudio por el supuesto abuso?

En su caso particular, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, lamentó la situción dado que su hijo asiste a séptimo grado. "Este año tiene el viaje de egresado con los supuestos abusadores, y la verdad que no sabemos si mandarlo o no y le pasa a todos los otros padres lo mismo”, confió sobre el dilema que se les presenta.

También reveló la reacción de los chicos al enterarse de lo que está sucediendo. “No fue un abuso menor, fue una violación, las cosas por su nombre. Y los chicos nos hacen muchas preguntas. Yo le hablé de frente al mío y le expliqué lo que pasaba”, amplió.

carlos paz.jpg Carlos Paz, uno de los destinos más elegidos como viaje de egresados en primaria.

Al ahondar en la gravedad situación, lanzó una encendida crítica del accionar del colegio: “Ellos mismos están pidiendo preceptores a Educación. Los maestros no saben cómo sostener la situación. Se les está yendo de las manos, la escuela nunca nos contuvo como padres, nos enteramos por la familia afectada. Y eso no puede ser”.

La mujer hace 12 años que mantiene vínculos con la institución y jura que “nunca sucedió algo similar”. Es más, esta vez en favor de la escuela, reconoció que “nos llama la atención porque los maestros viven pendientes de los baños, cómo nadie se percató de que habían niños grandes con los chicos, porque se dice que fueron de séptimo con uno/a de segundo grado”.

Tareas por celular

Sobre las complicaciones que el caso generó en la continuidad del aprendizaje, informó que por lo pronto a los alumnos les “están dando tarea por chat, 2 ó 3 hojitas por semana para que no pierdan el ritmo. Pero sin garantías, la escuela seguirá cerrada”.

Al ampliar su descargo público, señaló: “Los mismos maestros manifestaron que no les están dando respuesta desde el Consejo. Nenes de primer grado, segundo, tercero, qué seguridad vamos a tener…”, se preguntó atemorizada.

“El hecho de que tanto la víctima como el presunto agresor sean alumnos de la misma institución y ambos menores de edad, ha generado una gran preocupación en la comunidad educativa”, reiteró.

Por último consideró “horrible, tremendo lo que pasó, los detalles que van trascendiendo, estamos medio paralizados, pensás dónde lo estoy mandando a mi hijo, cómo nos vamos a quedar tranquilo”, concluyó.