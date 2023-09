Pronóstico: llega un sábado soleado... ¿Y algo de lluvia?

En primer lugar, tenemos que hablar de una jornada "agradable". Es que por varias horas, este sábado será uno típico de primavera, de esos ideales para disfrutar al aire libre. Durante la mañana tendremos una mínima de 0° C y una máxima de 18° C , con leves vientos de 17 kilómetros la hora y alguna ráfaga ocasional que no superará los 35 km/h.

Hacia la tarde, la situación irá mejorando, con una máxima estable (que podría llegar hasta los 20° C) pero una mínima elevada, que nos permitirá no preocuparnos tanto en caso que refresque: será de 11° C. El viento seguirá igual en la constante y aplacará en las ráfagas, que no superarán los 20 km/h. Todo esto con un cielo totalmente despejado.