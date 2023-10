Pronóstico en Neuquén: qué pasará con el viento este sábado

Lo primero que tenés que saber es que será una jornada bien primaveral , con temperaturas agradables. Si bien el cielo estará un tanto cubierto, la temperatura durante la mañana oscilará entre los 0° C y los 19° C. El viento comenzará con unos 30 kilómetros constantes y algunas ráfagas superiores a los 40 km/h ; pero irá disminuyendo.

Hacia la tarde, tendremos un sábado mucho más agradable, incluso lindo para pasarlo al aire libre. La mínima estará en 16° C y la máxima se irá hasta los 20° C, y algunas nubes irán desapareciendo (aunque no llegará a estar despejado).