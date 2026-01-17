Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo en la provincia de Neuquén

Las jornadas se presentarán con sol y con vientos variables, según los principales pronósticos meteorológicos para la región.

El pronóstico para el fin de semana en Neuquén capital y el resto de la provincia.

El pronóstico para el fin de semana en Neuquén capital y el resto de la provincia.

La provincia de Neuquén tendrá este fin de semana temperaturas agradables sin llegar a calores extremos. con cielo despejado, presencia de viento y condiciones meteorológicas estables, de acuerdo con datos de pronósticos extendidos consultados en servicios especializados. La temperatura máxima en la capital provincial y otras localidades del Alto Valle podría alcanzar alrededor de 33°C .

La previsión indica que el cielo permanecerá mayormente despejado durante todo el finde , sin posibilidad de precipitaciones, lo que favorece actividades al aire libre y paseos en espacios abiertos. En el área metropolitana, la radiación solar será intensa por la mañana y parte de la tarde, por lo que se recomienda protegerse con sombrero, hidratación y cremas solares para evitar golpes de calor o excesiva exposición.

Para la ciudad de Neuquén y localidades del Alto Valle , el pronóstico para este sábado indica un cielo totalmente despejado durante toda la jornada y temperaturas máximas alrededor de 33°C . La mínima de la madrugada y la mañana comenzó en torno a los 11°C, lo que permite un comienzo de día más fresco antes del ascenso térmico de la tarde. El viento se pronostica con intensidad moderada a alta , con ráfagas que podrían superar los 43km/h por la tarde y a 51 km /h hacia la noche.

El predominio de sol y la ausencia de precipitaciones hacen que la sensación térmica durante las horas centrales pueda ser más elevada que la temperatura real, por lo cual se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 17 y mantener adecuada hidratación, sobre todo en actividades prolongadas al aire libre.

Rio -Calor (8) La temperatura del sábado llegará a los 33 ºC.

Para el domingo, la temperatura descenderá y el cielo permanecerá despejado. La mínima rondará los 11ºC mientras que la máxima trepará hasta los 29ºC. El viento mermará en el día pero hacia la noche las ráfagas se harán sentir, podrían llegar a los 58 km/h.

El clima en toda la provincia

Zonas del norte

En el norte de la provincia, se espera un finde agradable, con máximas que llagarán a los 30ºC el fin de semana. El sábado estará algo nublado y con ráfagas de viento que llegarán a los 50 km/h, pero el domingo el cielo estará descubierto y con muy poco viento.

Zona centro

En la zona centro, el tiempo también será estable y cálido. Las estaciones meteorológicas y modelos climáticos apuntan a máximas que oscilarán entre 26°C y 30°C, con cielos mayormente despejados durante gran parte del finde semana, aunque podría haber algunas nubes este sábado. El cuanto al viento, el sábado se hará notar con ráfagas de hasta 60 km/h, pero el domingo será mucho más leve, llegando a unos 30 km/h durante la tarde-noche.

Zona Andina

En los sectores de cordillera y lagos, el tiempo estará estable con presencia de algunas nubes durante todo el fin de semana. Las temperaturas máximas serán algo más bajas que en los valles y el norte provincial. Se espera que las máximas de 19ºC para el sábado y 21ºC para el domingo, con noches frescas caracterizadas por mínimas nocturnas de 8ºC para el sábado y 10°C para el domingo, típicas del ambiente de montaña en verano.