Qué dijeron desde el Hospital Castro Rendón por la denuncia de supuesta mala praxis

denuncia liliana rulo

Sin embargo, desde el Hospital Provincial Neuquén se informó que "oportunamente se llevó a cabo una auditoría interna y los resultados confirmaron que el abordaje de la patología de la paciente fue el correcto, cumpliendo con los estándares de salud requeridos para su condición".

Por otro lado, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, y ante la denuncia penal presentada contra un profesional de nuestra institución, se entregó la historia clínica correspondiente, en cumplimiento con las normativas vigentes.

"La paciente también solicitó copia de los registros de atención vinculados a los servicios recibidos en esta institución, los cuales le fueron proporcionados en tiempo y forma", se indicó desde el centro asistencial.

Para el Hospital Provincial Neuquén, es importante destacar que "no existió ningún indicio de negligencia en este caso. La intervención quirúrgica realizada fue la adecuada según el diagnóstico y la patología informada a la paciente".

El Hospital Castro Rendón, a disposición

Reiteraron que asumen el compromiso de cuidar la salud con "transparencia y colaboración". Asimismo, se pusieron a disposición de lo que requiera la Justicia y la paciente, a fin de proporcionar toda la información que se necesite.

"Como hospital de alta complejidad, nuestra prioridad es brindar la mejor atención de calidad a cada paciente, siempre bajo los más estrictos protocolos de seguridad. Somos una institución comprometida con el bienestar de la comunidad y la transparencia en todos nuestros procedimientos médicos y administrativos", concluyeron en el comunicado.

La mujer adelantó que intentará acercar prueba que demuestre que en su caso "hubo mala praxis". Reclamó que "se haga Justicia". En esa dirección, difundió públicamente lo que está viviendo. "Así no puedo quedar. Si no me opero, voy a estropear la cadera y las rodillas. Pero PAMI no me cubre los mejores materiales y tengo que afrontar yo los gastos. Entonces, tengo que ver cómo hacer", expresó.

Ella arrastra el problema desde el 2014, cuando tropezó con una vereda rota muy cerca del hospital, en inmediaciones del barrio militar del centro neuquino. Tras la caída, sufrió un esguince en el pie izquierdo; y pese al tratamiento que realizó, se le tuerce.