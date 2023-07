Qué pasará con las clases en los jardines tras las amenazas de no inicio

Tanto la dirigencia de ATEN como de ATE habían manifestado que las clases podrían no iniciarse el lunes próximo si no se avanzaba en sus reclamos.

La disposición 894 estableció que el lunes y martes próximos no habrá clases en los jardines de infantes para que los directivos y docentes puedan destinar esas horas a establecer acuerdos y pautas institucionales. Que además puedan organizar reuniones y actividades con las familias y la comunidad.

SFP Jardin 23 Abusos (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Tras la difusión de esta reciente resolución, que también fue firmada por los vocales gremiales, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo confirmó a LMNeuquén que "no habrá medidas de fuerza tras el receso invernal".

"Vamos a iniciar las clases, y con las actividades que están planteadas por el cuerpo colegiado en el marco de una semana con cambios de actividades", explicó el gremialista quien además destacó la importancia de la reciente resolución.

Para el miércoles 26 de julio, la resolución del CPE estableció la realización de encuentros con las familias de cada sala de los jardines de infantes. Se propone llevar adelante talleres y experiencias educativas institucionales lúdicas y estéticas.

Conferencia de prensa de ATEN Guagliardo (3).jpg Claudio Espinoza

"Se trata de una tarea colaborativa con las familias para garantizar el derecho a la educación y al cuidado desde una dimensión integral y el derecho a la participación, al encuentro, al diálogo y al intercambio solidario, estableciendo vínculos y relaciones justas y afectivas", estableció la norma.

En esta jornada con las familias y los estudiantes se propone también hablar de la "Educación Sexual Integral (ESI), generar pautas institucionales para reuniones de familias para la construcción de una cultura institucional democrática, propiciando el ejercicio pleno de derechos y responsabilidades para el buen vivir colectivo".

"Nos parece importante estas actividades que están planteadas desde el CPE y que tienen como objetivo fortalecer las instituciones y la vinculación con las familias. Están destinadas a eso, a fortalecer el vínculo con las familias desde el miércoles, y los dos primeros días de la semana fortalecernos entre nosotros", manifestó Guagliardo.

La disposición definió además para el jueves y viernes 27 y 28 de julio actividades de ambientación compartidas con las familias, a fin de acompañar el proceso de vinculación entre pares y con la institución de las y los estudiantes. La norma alcanza a los establecimientos de Educación Inicial, de gestión pública y de gestión privada; en todos sus formatos institucionales; Escuelas Infantiles, Jardines Maternales, Jardines Integrales y Salas de Educación Inicial en escuelas Primarias.

Primaria

La dirigencia de ATEN había amenazado con realizar un paro en todos los niveles tras las amenazas que recibieron algunos docentes del jardín de infantes, pero una vez resuelto esta disposición del CPE dejó sin efecto estas medidas.

Por eso el nivel primario retomará el lunes próximo las clases tras el receso invernal sin inconvenientes. Lo que falta saber es si los auxiliares de servicio nucleados en ATE harán paro.

Conferencia de prensa de ATEN Guagliardo (1).jpg Claudio Espinoza

Hasta este miércoles, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE confirmó a LMN que "por ahora se trabaja en buscar la solución a los conflictos". "Veremos cómo sigue la situación", agregó.

Los trabajadores nucleados en ATE realizaron un paro de 48 horas a fin del mes pasado para reclamar mejoras en el sector de educación y ahí habían amenazado con que si no tenían respuestas no volverán a las escuelas tras el receso invernal.

"El ministerio de Economía tiene una animosidad contra los porteros, porque en otros escalafones tenemos seis instancias para avanzar y en esta no quieren agregar ni una", había explicado Quintriqueo, quien indicó además que hace un año que tienen la paritaria de educación abierta y que durante una reunión que se realizó este miércoles desde el Ejecutivo no solo no presentaron una propuesta, sino que directamente rechazaron la que había hecho el sindicato.