Renunció el subsecretario de Ingresos Públicos de Neuquén: los motivos

Martín Insúa dejó el gabinete del gobernador Rolando Figueroa. Cumplía funciones políticas en el Estado desde las gestiones de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

Una baja en el gabinete del gobernador Rolando Figueroa se conoció en las últimas horas. Se trata de la renuncia del subsecretario de Ingresos de la provincia, Martín Insúa, quien venía cumpliendo funciones en el Estado provincial desde las gestiones de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

Si bien no se conocieron oficialmente los argumentos de su apartamiento, trascendió que se le requirió la dimisión al cargo por las diferencias que mantenían con la metodología de trabajo que se lleva adelante desde el Ejecutivo provincial. Se supo que no había conformidad con el desempeño del ahora ex funcionario.

El área que comandaba Insúa está dentro del organigrama del ministro de Economía Guillermo Koenig y se conoció que, mientras no se defina su reemplazante, estará a cargo de las funciones de Ingresos Públicos la secretaria de Hacienda, Carola Pogliano.

casa de gobierno

Los nuevos nombres en Juventud, Deportes y Cultura

La semana pasada, el gobierno de Rolando Figueroa avanzó en una readecuación de la estructura del Gabinete provincial a través del decreto 1620/25. La medida no implica la creación de nuevos ministerios, pero sí introduce cambios en la denominación de algunas carteras y en la distribución de áreas internas, con el objetivo de mejorar la gestión.

La modificación se apoya en la Ley Orgánica de Ministerios 3420, que en su artículo 46 faculta al Poder Ejecutivo a realizar estos ajustes por decreto, siempre que no se incremente el número de ministerios. La norma también habilita la creación o supresión de secretarías y subsecretarías, así como la reasignación de la dependencia funcional de organismos y empresas públicas.

En ese marco, el Boletín Oficial de este viernes publicó el decreto 38/2026, que redefine las áreas que dependen del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. La cartera, a cargo de Josefina Codermatz, quedará organizada en dos secretarías principales: Deportes y Cultura.

La Secretaría de Deportes tendrá bajo su órbita a la Subsecretaría de Deportes, mientras que la Secretaría de Cultura concentrará a las subsecretarías de Cultura y de Juventud. Según se indicó oficialmente, el reordenamiento apunta a clarificar competencias y fortalecer la coordinación interna.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las modificaciones responden a criterios de eficacia y eficiencia administrativa, y buscan garantizar un funcionamiento más ágil del ministerio, en línea con los objetivos de gestión planteados para esta etapa.

De esta manera, mediante el decreto 39/2026 se designó a María Fernanda Villone como secretaria de Deportes; a través del decreto 40/2026 se designó a María José Rodríguez como secretaria de Cultura; y del decreto 41/2026 se designó a Ana Laura Bonet como subsecretaria de Cultura.