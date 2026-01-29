Rolando Figueroa destacó la inversión que se realiza en las escuelas de Neuquén

"Estamos refaccionando lo que hace mucho no se mejoraba", dijo el gobernador. En la emblemática EPET 8 se realizan todo tipo de refacciones.

En el histórico edificio de la EPET 8 se lleva adelante una intervención integral que prevé mejoras en distintos sectores y la renovación total de su gimnasio, incluyendo su techo.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió esta y otras escuelas de Neuquén acompañado por la ministra de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; y el director de Mantenimiento, Luciano Saborido.

“Es muy importante cada obra que estamos haciendo en la provincia. Son 85.000 metros cuadrados de escuelas nuevas, de los cuales 45.000 corresponden a escuelas técnicas. Es la mayor inversión en educación que se ha hecho en la historia de esta provincia”, afirmó el mandatario.

La EPET 8, una escuela emblemática

Explicó que “estamos refaccionando lo que hace muchos años no se mejoraba, por eso las tareas en este gimnasio, en una escuela tan querida por todos. Creemos que es una obra interesante para cumplir esta primera etapa. El año que viene continuaremos con una segunda etapa, que son las aulas y está planificado intervenir en los talleres”.

Figueroa resaltó que “la Provincia está mostrando a las claras que la educación es prioridad” y expresó: “El trabajo que se está realizando en el verano en toda la provincia tiene que ver con esto, con poner las escuelas en condiciones”.

Recordó que “venimos de escuelas sumamente abandonadas, con 700 aulas tráiler, que estamos disminuyendo. Y queremos el año que viene dejar proyectadas todas las obras para eliminar estas escuelas tráiler”.

Trabajos integrales en la escuela

En tanto, el director de Mantenimiento, Luciano Saborido, detalló que “empezamos por una renovación de este edificio histórico con una propuesta de estudiantes para un ingreso accesible, que no lo tenía, ya que fue construido en otra época, con otro paradigma. Hoy la accesibilidad es clave”. Y sostuvo que “hoy el acceso principal de la EPET 8 va a ser accesible a personas con movilidad reducida, que es lo que se está trabajando”.

Dijo que se está realizando una renovación completa del gimnasio. “Este lugar es un punto de referencia en lo que es Neuquén, donde socialmente tiene mucha implicancia, se usa mucho este lugar, y para la escuela es clave. Es una obra muy grande que se va a dividir en tres etapas, esta es la primera”, explicó.

“Hicimos un cambio de techo del gimnasio. Prácticamente solo quedó el contrapiso y las paredes. El resto va todo renovado. Electricidad completa, luces LED, techo a nuevo, piso nuevo. Realmente va a ser una intervención muy profunda en este sector”, indico Saborido.

El gobernador también visitó los colegios secundarios CPEM N° 63 y 64, donde las tareas se centran en la colocación de membrana en los techos del edificio para su impermeabilización total, renovación de la cocina y readecuación de los baños institucionales, para finalizar con tareas de pintura.

Ambos establecimientos de Educación para Jóvenes y adultos (EPJA) reciben a más de 900 estudiantes y funcionan en el edificio de Perito Moreno al 200, en turnos mañana, tarde y vespertino.

Historia de la EPET 8

La institución, que formó desde 1943 estudiantes técnicos como ENET Nº1, con pertenencia nacional, fue transferida a la provincia en la década del 90, como otras escuelas de las mismas características en todo el país a través de la Ley 24.049.

Esta escuela, que nació como Escuela Técnica de Oficios de Neuquén, hoy posee una matrícula de 1.153 estudiantes con las orientaciones de Maestro Mayor de Obras, Técnico Mecánico y Técnico Mecánico Electricista, con turnos de mañana, tarde y vespertino; con 7 secciones en el Ciclo Básico y 8 secciones en el ciclo orientado.

La intervención, que se inició en este receso de verano a través del área de Mantenimiento del ministerio de Educación, contempla la mejora de la accesibilidad en los sectores del ingreso principal, por calle Perticone, y en el patio de la escuela; los trabajos prevén la ejecución de rampas. Además, se hará el reemplazo de las puertas en el acceso para la conformación de un hall frío, mejorando las condiciones térmicas y de control de dicho espacio. En el área del patio y en el ingreso al gimnasio se realizará el cambio de carpinterías, permitiendo la ampliación y vinculación del hall interno.

Dentro del gimnasio se procederá a la renovación del revoque en las paredes interiores para su posterior pintura completa; también se hará el acondicionamiento integral de los sanitarios y el reemplazo del piso existente por un nuevo revestimiento final del suelo, adecuado al uso deportivo. Además, se efectúa el recambio de la cubierta metálica del gimnasio, incorporando aislación térmica para optimizar el confort interior; Se detalló desde el área que la cobertura de chapas estaba deteriorada y ocasionaba filtraciones que afectaban al piso de madera.

Como parte final de las obras se contempla el acondicionamiento general del playón exterior con que cuenta el edificio, mejorando su superficie y la funcionalidad del mismo.