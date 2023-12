Desde el gobierno indicaron que, sumado al estado de emergencia ígnea en que se encuentra la provincia, "generaron la preocupación del gobernador y su equipo, que iniciaron gestiones ante Nación". Recordaron que en paralelo, dispusieron el refuerzo de las dotaciones, con el envío de personal y de un helicóptero provincial a la zona cordillerana. Aeronave que ya se encuentra a disposición ante cualquier eventualidad en San Martín de los Andes.

Este sábado, desde Provincia destacaron la buena predisposición del ministro Francos, quien escuchó con atención al gobernador y no sólo dispuso la prórroga de los contratos de los brigadistas, sino también la eventual afectación de otros dos helicópteros, que llegarán a la zona para entrar en acción en caso de ser necesario.

De acuerdo a la información que trascendió, independientemente de la fecha en la que hayan ingresado a la administración nacional, los brigadistas fueron incluidos en el inciso C del artículo segundo del decreto 84/2023, con el que el Ejecutivo Nacional dispuso la no renovación de los contratos. Dicho artículo dice: “Exceptúanse de lo previsto en el artículo 1° de la presente norma, las siguientes contrataciones”, y el inciso C habla de quienes pueden seguir contratados: “Personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.

Desde la Provincia aseguraron que, "tanto los del Parque Nacional Lanín como otros brigadistas, tendrán renovación de contratos por los próximos 90 días". E indicaron fuentes gubernamentales que "para la Provincia fue un alivio, dado que es indispensable contar con equipamiento y personal altamente calificado para proteger tanto la flora y fauna, como también a las personas y los bienes, en caso de los que los incendios forestales se propaguen".

brigadistas del Parque Nacional Lanín

De esta manera, el flamante gobierno de la provincia de Neuquén reforzó sus estrategias. Fue entonces cuando la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, y el director provincial de Aeronáutica, Carlos Altendorff, se refirieron al tema tras una reunión que compartieron con el gobernador y el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset.

“En este momento, donde existe una emergencia con relación a los incendios forestales, por las condiciones meteorológicas, y una situación particular en el Parque Nacional Lanín, el gobierno provincial puso a disposición los medios aeronáuticos y el personal”, explicó Ortiz Luna.

Por su parte, Altendorff señaló que la zona de riesgo se extiende por la región cordillerana, “desde el límite con Mendoza, hasta el límite con Río Negro”. “El helicóptero va a estar en un punto equidistante que permita una acción rápida, para ganar tiempo y evitar que un (eventual) incendio se propague”, señaló.