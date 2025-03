Rolando Figueroa le da una mano a Rincón de los Sauces: "Los hidrocarburos irán migrando a esta región"

A su vez, explicó que miran con muchísima atención el desarrollo de un parque industrial a nivel local, donde el valor de la energía tenga un precio diferencial.

Rincón de los Sauces: el post Vaca Muerta

"Nosotros queremos radicar industria en Rincón de los Sauces porque la construcción del Neuquén post Vaca Muerta empieza hoy, no podemos esperar que se termine todo para comenzar a trabajar", remarcó.

Pensar a futuro es invertir en educación. En ese sentido, adelantó que el 14 de abril se publicará la licitación de la EPET de Rincón de los Sauces, "un colegio muy anhelado -dijo-, un colegio que va a tener 5000 m2, 20 talleres, una inversión superior a los 14 millones de dólares".

El gobernador aprovechó su visita a la ciudad, para asistir al segundo encuentro de mujeres asadoras de chivo, para recorrer una obra que comenzó hace una década. Se trata del hospital.

"Diez años se lleva construyendo este hospital. Hemos acelerado la curva de inversiones este año porque en los próximos meses lo queremos inaugurar. Un hospital que va a tener muchas camas de internación. Lo estuvimos recorriendo con Norma (Sepúlveda, la intendenta), con el ministro (de Salud, Martín) Regueiro, con la ministra (de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta) Corroza y nos ha sorprendido gratamente el nivel de avance que tiene", informó.

No obstante, Figueroa reconoció que "tenemos mucho por hacer, mucho para poder escuchar a la sociedad y también mucho para explicarle que la gestión de los recursos públicos se debe hacer con mucha responsabilidad, pero se debe hacer bajo un camino firme que tenemos que trazar para que la inversión pública siempre esté proyectándose con equilibrio de desarrollo territorial en toda la provincia del Neuquén".

A nivel regional, explicó que hay muchos desafíos por delante. "Próximamente vamos a estar iniciando la licitación para pavimentar 24 km nuevos de la ruta 6 y repavimentar 54 km existentes, desde Octavio Pico hasta Rincón de los Sauces, en este primer tramo. Estamos proyectando también cómo vamos a continuar trabajando desde Rincón hasta la ruta 40", precisó.

Los USD 4 mil millones de inversión

"Somos conscientes que en Neuquen faltan alrededor de 4000 millones de dólares de inversión. No se puede hacer todo a la vez -recalcó-. Ejecutar este año 1000 millones de dólares en obra pública es récord histórico en esta provincia".

Y es fruto del trabajo previo, articulado con los gobiernos locales y en la regionalización, para priorizar y consensuar qué hacer primero y garantizar los recursos para cumplir con los compromisos asumidos.

"No se puede hacer todo a la vez, porque no existen los recursos ni la capacidad operativa para hacerlo -repitió- ¿Por qué? Porque existieron muchos años de retraso en la inversión en infraestructura en esta provincia, entonces no se puede hacer todo de golpe, pero sí, indudablemente esta región necesita inversiones que las estamos haciendo", concluyó.