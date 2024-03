San Martín de los Andes cobrará un canon a los eventos deportivos y culturales

Si bien la ordenanza ya existía, no se había implementado con normalidad. Los concejales derogaron la vieja y crearon una nueva que ya se empezará a aplicar.

La iniciativa en realidad ya existía, pero no se había logrado implementar con normalidad y por varios años estuvo suspendida. Ahora una concejala de Comunidad había pedido derogarla, ya que la consideraba una persecución a quienes apuestan al destino turístico, mientras que las otras fuerzas proponían modificarla para que sí se pueda aplicar. Esta segunda opción fue la que salió aprobada por mayoría.

concejo deliberante de san martin de los andes El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó por mayoría el canon al deporte.

Además, la flamante ordenanza estableció que ese fondo de incentivo al deporte social abonado por los organizadores de por ejemplo, carreras deportivas, será utilizado para el "fomento y asistencia de los clubes y asociaciones deportivas, asistencia jurídico-contable para la constitución legal de organizaciones que aún no la hayan realizado, capacitación y perfeccionamiento de directivos, entrenadores y gestores deportivos; y un programa de becas deportivas".

¿De cuánto es el canon?

El canon establecido en la ordenanza de incentivo al deporte social consistirá en el pago de un monto determinado según la cantidad de participantes ya sean, corredores inscriptos en el caso de eventos deportivos y de espectadores, en el caso de eventos culturales y musicales.

El valor que le pusieron los concejales a este canon se determina por el precio del litro de nafta súper, de acuerdo a su cotización oficial en el mercado local al día del pago del canon:

Si la carrera o evento musical tiene hasta 250 participantes, el organizador deberá abonar el equivalente a 1 litro de nafta súper (promedio actual de $750 pesos) por participante. Si la actividad reúne de 251 a 500 participantes, deberá pagar 1,25 litros por cada uno.

La tarifa para los eventos deportivos o de espectáculos que reúnan entre 501 a 1000 participantes pagarán 1,5 litros por participante. De 1001 a 2000 participantes abonarán 1,8 litros por participante y los eventos que reúnan más de 2001 participantes pagarán el valor de 2 litros por cada uno.

YPF San Martín de los Andes.jpg Federico Soto

El concejal Cesar Meza del Pro- Nuevo Compromiso Neuquino, uno de los que apoyó la ordenanza para crear el canon para el incentivo al deporte social contó a LMNeuquén que del "arduo" debate participaron los ciudadanos y aquellos que se verían afectados por la misma. "Se aprobó con nuevas tarifas y beneficios para los organizadores locales ante cada evento", destacó.

En la vereda de en frente, la concejala María Laura Da Pieve de Comunidad aseguró a LMN que desde la anterior creación de este canon muchas carreras que se venían haciendo en san Martín de los Andes habían decidido irse, como El Cruce y el K42, y que con su reciente aprobación se "perjudicará a los que siguen incentivando el destino turístico".

"Se sigue poniendo el foco en quienes se esfuerzan para traer a San Martín de los Andes eventos que atraen a muchos turistas, se sigue castigando a quienes trabajan todo el año a favor del deporte. Todo el deporte es social, pareciera que los que corren una carrera de aventura son solo las personas de un nivel determinado de población, y no es así porque hay becados, gente de clubes", aseguró e insistió: "Después de tener una ordenanza que no se puede aplicar hoy generamos una nueva ordenanza que crea un canon, que si bien es un poco más suave, no deja de señalar estos eventos como evento meramente recaudatorios sin ver todo lo que impacta en la sociedad, es una pena que sigamos castigando a quienes apuestan por el destino".