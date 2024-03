Dolor por la trágica muerte de un comerciante de San Martín de los Andes en Punta del Este

La comunidad de San Martín de los Andes recurrió a las redes sociales para expresar su pesar por la muerte de un reconocido comerciante de la localidad cordillerana, que murió este lunes de manera trágica mientras estaba de vacaciones en Punta del Este, en Uruguay. Aunque no se conocieron muchos detalles del accidente, se supo que sus familiares viajaron al país vecino para contener a su esposa, con quien el hombre estaba pasando unos días de descanso.

El portal cordillerano Realidad Sanmartinense difundió que el hombre falleció de manera trágica el pasado lunes. "El comerciante murió ahogado luego de haber ingresado al mar y haber sido arrastrado por una corriente. Lamentablemente, pese a los esfuerzos por intentar salvarlo, no pudieron sacarlo del mar", indicaron en ese medio.

Por ahora, no se conocieron más detalles sobre el caso, e incluso no se conoce si el hombre sufrió alguna descompensación o un calambre, que lo llevó a ser arrastrado por la marea.

"Parte de la familia se disponía a viajar hasta Uruguay para contener a la mujer y colaborar en realizar todos los trámites correspondientes para el traslado de los restos del empresario", aseguraron desde ese portal de noticias. Según indicaron algunos de sus amigos, su hija mayor, de 32 años, estaba viajando rumbo a Uruguay.

Según trascendió, el comerciante era conocido como David "Pino" Leporace, y era el propietario del local de fiambres de La Montaña, establecido en 1990 en la ciudad. Antes, había sido dueño del supermercado El Montañés y también tuvo distribuidora y fue representante de marcas de alimentos en la zona. Tenía alrededor de 60 años.

Comerciante visionario

Sus allegados lo recordaron como una persona visionaria y un gran comerciante, incluso con participación activa en las cámaras de comercio y de supermercadistas. Además, disfrutaba de practicar deportes, con especial interés por el ciclismo. Por eso, participaba junto a su esposa, Cristina, de distintas carreras.

"Siempre tenía visión de futuro y era una gran persona con la comunidad, a los que tenían necesidad siempre les ofrecía un trabajo", recordó uno de sus amigos. Agregó que buscaba ofrecer productos de calidad y aportar negocios que se integraran al ambiente y el espíritu local de San Martín de los Andes.

En los últimos años, se había dedicado a viajar con más frecuencia, aunque no era habitual que visitara Punta del Este. Como se acercaba la fecha de su cumpleaños, sus conocidos explicaron que podría haber hecho el viaje en pareja para celebrar ese día especial.

Al conocerse la noticia, sus amigos lo despidieron con sentidos mensajes. "Realmente me resulta increíble saber que te fuiste. Despedir un amigo es sentir que se nos va una parte del alma, nunca voy a dejar de agradecer todo lo que me enseñaste e hiciste por mí", escribió uno de sus allegados en la red social Facebook, junto a una foto del comerciante. Expresó, además, el acompañamiento a sus familiares: "Saben que los quiero como a mi familia y siempre estaré si me necesitan. Amigo, hermano, vuela alto dejas un vacío enorme en el corazón...", agregó.

Aunque inicialmente se había informado que el accidente se había dado en Punta Cana, una ciudad turística de República Dominicana, finalmente se supo que el sanmartinense había muerto en Punta del Este, donde se encontraba de vacaciones junto a su esposa desde hacía algunos días.

Otra trágica muerte de un sanmartinense

En septiembre del año pasado, un reconocido médico de San Martín de los Andes falleció en un accidente en la provincia de San Luis. La ciudad cordillerana se enlutó ante la noticia de la muerte de Aldo Soria, un profesional de la salud que llevaba años afincado en la zona.

"Sabemos que hay mucha gente afectada por esta circunstancia, sus familiares directos que recibieron con profundo dolor la noticia, amigos y pacientes de este médico general que hace muchos años llegó de su Termas de Río Hondo natal a Neuquén dónde hizo su residencia para luego establecerse en nuestro pueblo", señalaron desde el centro de salud, en el que Soria se había ganado el afecto de compañeros de trabajo y también de toda la comunidad de la localidad cordillerana.

El profesional era fanático de las motos, y murió en un accidente mientras viajaba con amigos en un paseo turístico por la ruta 9, en la provincia de San Luis. Tenía 57 años y fue trasladado con vida a un centro de salud puntano, donde falleció horas después del siniestro.