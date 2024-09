San Martín de los Andes: EPEN confirmó que los transformadores no tienen PCB

Días atrás la comunidad de San Martín de los Andes , y especialmente el defensor del Pueblo adjunto, Gonzalo Salaverry, de esa localidad cordillerana, se alarmaron por el hallazgo de treinta transformadores de energía ubicados a escasos metros del cauce del arroyo Calbuco. Este lunes las autoridades del Ente Provincial de Energía de Neuquén ( EPEN ) confirmaron que "no hay riesgo de contaminación, ya que no contienen PCB" .

El presidente del EPEN explicó que estos transformadores se encontraban en un depósito que tiene muchos años, donde el organismo provincial almacena materiales que luego se utilizan en los trabajos que realizan en la zona. En ese mismo predio también tienen una ofician de la regional.

"No es un hallazgo, siempre estuvieron ahí en la regional. Lo que sí pasó fue que se hizo una tarea de poda y retiro de arbustos y los vecinos de enfrente los vieron y se alarmaron", explicó.

Tareas de remoción de los transformadores

Moya confirmó que desde este lunes en la mañana iniciaron una tarea de movimiento de estos transformadores a un lugar más retirado del cauce del arroyo Cabulco para llevar tranquilidad a los vecinos y al defensor del Pueblo.

Igualmente, el funcionario insistió en que "estos transformadores no tiene pérdidas". "Son nuevos, están sellados y certificados, no son transformadores que se retiraron de un lado y se llevaron a otro, no están para disposición final, sino que se guardan y se van a instalar en la medida que se vaya requiriendo", describió.

Estos transformadores están en stock en el EPEN para utilizar cuando aparece una necesidad de recambio, y desde ese punto de San Martín de los Andes se redistribuye hacia Junín de los Andes, Piedra del Águila, y otras zonas rurales y urbanas de esa región de la provincia.

"No tenemos instalaciones con transformadores con PCB, ni se compran nuevos. Ahora vienen con un certificado garantizado, de cada una de las fábricas, que establece esta condición de libre de PCB", aseguró Moya e insistió en que "no se trata de transformadores que iban para disposición final".

El presidente del EPEN entendió la preocupación de los vecinos, a meses de lo que pasó en Plottier, donde se detectó que se habían enterrado transformadores, y por eso confirmó que los movieron de lugar.

Transformadores en Plottier

Por el hallazgo de tres transformadores en Plottier, el Ministerio Público Fiscal acusó al exsubsecretario de Ambiente de la provincia, Juan de Dios Lucchelli, por no haber controlado la descontaminación y disposición final de los artefactos, que contenían PCB, una sustancia altamente tóxica y prohibida por ley.

Gonzalo Salaverry, defensor del Pueblo adjunto de la localidad cordillerana, fue quien la semana pasada solicitó explicaciones al EPEN ante lo que había considerado como un hallazgo.

El defensor del Pueblo había contado a LMNeuquén que consultó a especialistas en el tema, como así también a instaladores: "Lo que me dicen es que esos transformadores vienen de fábrica, sellados, y cumplen muchas normas de calidad. No hay forma de que pierdan el aceite, suponiendo siempre que no tienen PCB, que estén sellados y en condiciones. Pueden ser nuevos o retirados de la vía pública. Pero no deja de ser preocupante que estén sobre el suelo y a dos o tres metros del arroyo. La verdad que no es una situación que cumpla con ningún parámetro de seguridad ambiental", subrayó.