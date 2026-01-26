"Se endeudan para comprar alimentos", la problemática por la falta de pago de los neuquinos a las tarjetas de crédito

El Centro de Mediación Comunitaria alertó sobre el incremento de las deudas. "Las familias se endeudan para comprar alimentos y bienes de primera necesidad”, aseguran.

La Defensoría del Pueblo de Neuquén alertó por el aumento sostenido de los conflictos vinculados a la falta de pago de deudas financieras , una situación que se refleja en el Centro de Mediación Comunitaria de la ciudad. Cada vez más vecinos recurren a este espacio para intentar renegociar compromisos con bancos y entidades de crédito , ante la imposibilidad de afrontar cuotas de préstamos, tarjetas y financiamientos.

La problemática fue expuesta recientemente ante el Concejo Deliberante , donde se detalló que los problemas de pago encabezan hoy el ranking de situaciones que llegan a la Defensoría. Según explicaron, se trata de un conflicto que atraviesa a todos los sectores de la ciudad. Uno de los datos que más preocupa es el incremento de mediaciones entre familias y entidades financieras , tanto bancos tradicionales como casas de crédito rápido. Desde el organismo señalaron que muchas personas se ven obligadas a recurrir a préstamos para cubrir gastos básicos y, pasado un tiempo, esos compromisos se vuelven difíciles o directamente imposibles de cumplir .

“Lo que estamos viendo es que las familias se endeudan para comprar alimentos y bienes de primera necesidad ”, indicó el defensor del pueblo Emmanuel Guagliardo . En ese escenario, asegura que el endeudamiento deja de ser una herramienta excepcional y pasa a convertirse en una estrategia de supervivencia, generando un círculo que se retroalimenta: nuevos créditos para pagar deudas anteriores .

El Centro de Mediación Comunitaria es el único que funciona actualmente en la ciudad y recibe de manera constante este tipo de reclamos. Los vecinos buscan orientación legal para lograr una instancia de diálogo con las entidades financieras. En algunos casos, explican que los bancos, participan de las audiencias y proponen refinanciaciones, aunque advierten que estas soluciones suelen ser parciales y no resuelven el problema de fondo.

Préstamos fáciles, difíciles de pagar

Otro de los puntos clave, que destacan desde la Defensoría, es el rol de las entidades de crédito fácil, que ofrecen adelantos con trámites mínimos, pero luego imponen condiciones onerosas, con altos intereses y plazos que terminan asfixiando la economía familiar. Cuando las cuotas se acumulan, el conflicto escala y llega a la instancia de mediación.

Desde el organismo remarcan que esta situación excede sus competencias formales, ya que no pueden resolver el origen de la crisis ni modificar las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, subrayaron que no pueden dejar de acompañar a quienes buscan ayuda. “Nuestro trabajo muchas veces va más allá de nuestras facultades, pero no podemos cerrar la puerta a las familias que están atravesando este drama”, señaló Guagliardo.

Además, la Defensoría del Pueblo exige una mayor responsabilidad por parte de los bancos y entidades financieras, y llamó a visibilizar el impacto social del endeudamiento. “Lo que vemos en las mediaciones es el reflejo directo de la crisis económica en la vida cotidiana de las familias neuquinas”, concluyó el defensor.

Aquellas personas que necesiten asesoramiento pueden acercarse a las instalaciones del Centro, que está ubicado en la calle Sargento Cabral al 36. Quienes deseen, pueden comunicarse al número de teléfono 299 4422251 para solicitar ayuda y orientación.