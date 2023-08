Sepúlveda: "Encontré en Andrés una persona que acompaña a los deportistas"

Durante 28 años jugué profesionalmente al básquet, he recorrido el país atrás de esta profesión, de esta pasión, y me ha dado un bagaje y una experiencia que de alguna manera siempre quise transmitir y hoy me encuentro con esta posibilidad que me brinda Andrés de formar parte de su equipo. De ser quizás su referente en el área de deportes y poder empezar a plasmar ideas, acercar gente que sean de distintas áreas. Yo en el deporte siempre trabajé en equipo, siempre se habla de liderazgo, de qué manera uno puede ir volcando sus experiencias y estoy llevando todas esas herramientas que me dio el deporte a esta nueva etapa en la política donde también se trabaja en equipo, también se acompaña un líder, y sobre todo pensando en el bien común. Que es cuando uno marca un objetivo en un equipo y cada uno tiene su propio objetivo poder trabajar en conjunto para lograrlo.

SFP Mario Sepulveda candidato a cocejal peressini plottier (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

¿Hace cuánto te interesa la política?

Empecé a interiorizarme no hace mucho, hace cinco años que acompaño a Andrés. Desde que me invitó a formar parte, esto lo quiero destacar y mencionar porque como te decía he recorrido el país y una de las cosas que siempre he visto es de qué manera interfiere el Estado o el gobierno en el deporte, y yo encontré en Andrés una persona que sistemáticamente ha acompañado a deportistas e instituciones deportivas, algo que de alguna manera me llamó la atención, que no debería ser así.

Él congregaba a a todos aquellos que le brindaba aporte en un lugar y les daba el micrófono a cada uno para que contara qué iba a ser con ese aporte, y al mes siguiente nos encontramos todos de nuevo y cada uno iba diciendo. Entonces cuando me junto con él y empezamos a hablar, justamente de qué función iba a cumplir yo, qué le podía sumar, y una de las cosas era que el deporte suena muy lindo en campaña, siempre suena muy lindo, pero el desafío era hablar de deporte y que después se vea reflejado.

Y de esa manera hemos empezado a trabajar en conjunto y lo he visto reflejado, me tocó acompañarlo en recorridas provinciales, él como diputado, junto a Laura Bonotti y tal cual, lo mismo que uno ve a diario acá en Plottier lo llevó a trabajar en toda la provincia, en cada una de las localidades. Yo fui parte y sobre todo fui testigo. Siempre empujando a que las cosas se hagan y yo siendo un referente del deporte, gente que me conoce desde ese lugar, es importante tener a alguien a quien acudir cuando pasan estas situaciones. De alguna manera levantar esa voz a la hora de hablar de deporte y es un poco también por el cual me he estado involucrando.

SFP Mario Sepulveda candidato a cocejal peressini plottier (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

¿Y que le falta a la ciudad?

Le faltan muchas cosas porque considero que ha crecido exponencialmente, estamos en un área donde circula mucha gente por la Ruta 22, por la autovía, por arriba, los ingresos no dan abasto. Y hemos notado que, por ejemplo, hay falencias en cuanto a que no dan abasto los lugares para alquilar, hay mucha gente necesitando alquileres y se encuentran con que no hay lugar y tienen listas de espera. Y nosotros tenemos que pensar y proyectar a Plottier mucho más allá, es cierto que hay necesidades básicas y que que la gente pide ya respuestas, porque en realidad las respuestas eran ayer. Entonces no debemos desatender esas cosas, pero sí de alguna manera empezar a proyectar a Plottier mucho más para adelante, porque realmente es un lugar que la gente elige para vivir, cada vez son más los que vienen y creo que hay que empezar a trabajar en conjunto, tanto a nivel provincial, como a nivel nacional para poder proyectar ese Plottier que todos queremos, como alguna vez alguno eligió ese Plottier y hoy siente que está estancado.

De ganar las elecciones ¿Cuál sería el primer proyecto que presentarías en el Concejo Deliberante?

Lo primero que haría, esto a base de mis experiencias de haber acompañado a Andrés y a Laura en las recorridas provinciales es empaparme de la situación. Visitando cada uno de los barrios, de las comisiones vecinales. Porque si bien yo puedo tener un montón de ideas, y podemos traer tal o cual cosa, me parece que lo productivo para ver el pulso real y la necesidad real es ir a ver a la gente en cada barrio. Ver dónde se mueve, por dónde sale cada mañana de su casa y se encuentra con algo, me parece que en base a esa información es donde nosotros vamos a poder activar, y ni hablar que siempre acompañando y trabajando en conjunto con el Ejecutivo.

SFP Mario Sepulveda candidato a cocejal peressini plottier (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

¿Qué te parece la modalidad de sesiones cada quince días?

Mi única experiencia en todo esto, como te decía soy bastante nuevo, fue en la Legislatura, y ahí también sesionan cada 15 días. Pero eso no quita que el trabajo no sea diario, que no sea en cada una de las comisiones. Quizás las sesiones es el foco porque es donde todo el mundo quiere saber qué es lo que va a salir de ahí, pero el trabajo que se hace durante toda la semana para llegar a esos 15 días con los proyectos trabajados, son de muchas horas.

No es que se trabaja solamente dos veces al mes y nada más, sino que el trabajo es mancomunado y de juntar todas las voluntades para que las cosas se encaminen. También si es una crítica que nos hace el pueblo hay que escucharlo. Porque te repito, uno puede tener ideas y quizás mi idea no sea la mejor para los demás. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer una autocrítica y pensar en el bien común, que lo mencionamos al principio.

¿Cómo ves la gestión actual de Gloria Ruiz y qué le críticas?

Podría ser que te lo diga como candidato o te lo puedo decir como vecino. Creo que no atendió al vecino, no lo atendió. En muchas reuniones nos dicen que mandaron notas, que pidieron, por favor, audiencias, que los vaya a visitar. Y me parece que si lo lo quieren ver como una crítica, que lo tomen como una crítica de alguien que piensa totalmente al revés. Lo acabo de mencionar, si uno no escucha del otro lado, es muy difícil que uno después pueda gestionar o pueda brindar, lo que realmente está requiriendo el vecino o la vecina en el momento. La falta de escucha y de atención al vecino es lo que más nos han remarcado en las reuniones.

¿Porqué pensás que los vecinos de Plottier tienen que volver a votar a Andrés Peressini?

Primero porque Andrés ya estuvo en gestión, una primera gestión donde todo el mundo sabe que el Municipio estaba bajo tierra. Tuvo embargos, juicios, hasta que de alguna manera lo fue acomodando. Y después ya sobre el final de su segunda gestión es donde más se pudo ver su capacidad de trabajo, de gestión, con obras. El proyecto tenía una continuidad que no la tuvo en estos tres años y medio que van. Y el porqué él quiere volver es para continuar con eso que quedó parado y seguir llevando adelante a Plottier.