"No lo pude creer ayer cuando me lo dijeron, aún no lo puedo creer. Un muchacho humilde, muy buena persona". Desde Salta, aún desconsolado y en shock, Lalo Román, el padre de Juan Martín Román, de 23 años -uno de los cuatro integrantes del Ejército argentino fallecidos el jueves en la tragedia de San Martín de los Andes- intenta expresar sus primeras palabras a poco de enterarse de la muerte de su hijo.