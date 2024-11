Susto por un incendio en una vivienda del Bajo neuquino

En el lugar se encontraron solamente con pasto y basura acumulada, pero no resultó dañado ni el inmueble ni las casas contiguas. Cabeza confirmó que tampoco hubo lesionados como consecuencia del fuego en el patio de la vivienda. “Esta está sin habitar, no está en estado de abandono. Tiene sus aberturas cerradas y no hay cartel de venta a la vista”, agregó.