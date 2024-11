Tragedia en la Ruta 40: revelan detalles del accidente fatal que enluta a Vialidad

"No sabemos por qué se encontraba debajo del vehículo", indicó el comisario Iván Flores Melo, a cargo de la División Tránsito de Zapala . Por alguna razón que se investiga, la víctima del fatal accidente de tránsito ocurrido este viernes en la Ruta 40 se bajó de la camioneta de Vialidad Provincial y al momento del brutal impacto, se encontraba debajo del vehículo.

"No sabemos qué fue lo que llevó a esta persona a salir de la camioneta, si el vehículo sufrió un desperfecto mecánico y bajó para fijarse o fueron otras las circunstancias", agregó el comisario a LMNeuquén.

Lo cierto es que el vehículo de Vialidad Provincial estaba detenido y la víctima fatal aparentemente debajo. "Nos llama poderosamente la atención por qué no estaba en movimiento, qué hacía sobre la ruta" , indicó Flores Melo.

tragedia ruta 40 vialidad

Agregó que "está claro que -los trabajadores- no estaban haciendo ninguna obra, ni había señalamiento de conos y balizas". Reiteró que les queda por averiguar "por qué motivo la camioneta estaba parada y por qué la víctima fatal, debajo de la misma. No contamos todavía con información para rectificar si hubo un problema mecánico. Los testigos están lesionados y no queremos comprometerlos en este momento".

La víctima fue reconocida como un trabajador de Vialidad Provincial muy querido por sus compañeros. Se destacaba por su calidez humana. Se trata de Carlos Roberto Catalán, quien se desempeñaba en el área de Obras y Servicios. Asimismo, otro empleado presente en la escena del hecho había descendido de la camioneta; no obstante la peor parte se lo llevó su compañero fallecido. "Todavía no podemos entrevistarlo por su situación de salud", indicó Flores Melo.

El conductor de Vialidad, grave

El conductor de la camioneta de Vialidad -Diego Pichún- sufrió heridas graves. Una fractura de columna de las más importantes. En estos momentos se encuentra hospitalizado en Zapala", agregó el subcomisario consultado. Al momento del impacto, él estaba al volante de la pick up. "Fue sedado porque su situación de salud es compleja, pero por el momento no se realizó su derivación", acotó.

tragedia ruta 40 vialidad

La Policía tomó conocimiento del siniestro a través del Centro de Monitoreo cuando algunos transeúntes ocasionales dieron aviso del accidente tras recorrer algunos kilómetros de la Ruta 40, ya que en el lugar no hay cobertura de telefonía celular. La llamada se registró a las 14.45 del viernes. Todo ocurrió a unos 23 kilómetros de Zapala, en dirección sur.

La escena era dantesca. Sobre la cinta asfáltica quedó la camioneta de Vialidad Provincial totalmente destrozada y fuera de la ruta, a varios metros de distancia, se veía la trafic detenida que impactó por alcance. Hay imágenes que permiten dimensionar la magnitud del siniestro.

Como consecuencia del accidente, hubo en total nueve heridos. Una mujer lesionada tuvo que se trasladaba a Neuquén. Es docente y se trasladaba a bordo del vehículo de pasajeros que venía por la ruta y colisionó con la pick up de Vialidad.

Al respecto, el comisario Flores Melo contó que en la trafic viajaban integrantes de la Escuela 231, que provenía del paraje Las Cortaderas. Realizaba un servicio de traslado de docentes. Lo llamativo es que, además, transportaba personas que son ajenas a la comunidad educativa. "Una mujer y sus hijas de 5 y 14 años. Una menor ya fue dada de alta y la otra permanece internada, pero no corre peligro", comentó Flores Melo.

Ruta 40 imagenes posteriores al choque.mp4

El Ministerio Público Fiscal notificó al chofer del transporte de pasajeros de la imputación. Resultó herido, pero ya está de alta.

Ambos rodados involucrados en el accidente fatal se encuentran secuestrados, a disposición de otras diligencias. "La fiscalía ordenó una batería de entrevistas para saber qué vieron los testigos y qué pueden aportar, con el fin de presentar más adelante el caso en la Justicia", adelantaron desde la División Tránsito de Zapala.

Cómo fue la dinámica del choque

Lo que se sabe hasta el momento es que podría haber sido un choque por alcance mientras la pick up de Vialidad Provincial estaba detenida sobre la Ruta 40. No obstante, Flores Melo dijo que todavía no se reconstruye la escena porque el personal se encuentra a la espera de poder entrevistar a los testigos. "Hubo una embestida a la persona que perdió la vida. Pero hay que determinar si fue por la colisión misma o por alguno de los dos vehículos involucrados en el siniestro", aclaró.

Heridos internados en Zapala

A partir del lamentable accidente, la tarde en la ciudad zapalina se vio convulsionada por el intenso tráfico de ambulancias con destino al hospital local. Según confirmó su director, Darío Píccoli, a LMNeuquén, ingresaron nueve pacientes en total. Tres de ellos varones de 27, 43 y 58 años.

Además, cuatro mujeres de 29, 33, 34 y 41 años y dos menores (femeninas) de 5 y 14 años. “Todos con politraumatismos de distintos grados de severidad. Se siguen evaluando en la guardia”, afirmó el facultativo.

En relación a los heridos también se conocieron declaraciones del director del Distrito Educativo III, David Franco, quien hizo saber que la directora, una maestra y dos alumnas “se encuentran internadas fuera de peligro”.