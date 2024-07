Trágico incendio en el Oeste: el conmovedor relato de un familiar que intentó salvar a la joven de las llamas

"No pude ver bien la hora, creo que eran las 3,30 de la mañana", dijo Narváez, que se sumó a su cuñado para tratar de rescatar a los ocupantes de la vivienda. "No podíamos respirar así que teníamos que entrar y salir", dijo sobre la situación desesperante que le tocó vivir. "Tratábamos de ayudarla, en ese momento uno no piensa en lo que le puede pasar a uno", señaló sobre su acción, que lo llevó a arriesgar su propia vida en medio del incendio.