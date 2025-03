Tránsito lento en Ruta 7: ¿qué reclaman los ceramistas?

ceramistas ruta 7 Foto: Gentileza Lucas Castillo.

"Con mucho esfuerzo pagamos hace más de 10 años las facturas de electricidad, sin ningún tipo de subsidio como el que sí recibía la antigua patronal. Mientras CALF gana más de 3.000 millones de pesos al año, producto de los tarifazos que paga el pueblo de Neuquén a nosotros no nos dejan trabajar", denunciaron.

Además, los trabajadores de la Cerámica Neuquén aseguraron que el "gobierno de Rolando Figueroa no hace nada para solucionar el problema". "Nos reciben en reuniones estériles que no resuelven nada, pero no toman ninguna acción para resolver el problema, que no es más que instar a CALF a que reconecte la energía y acepte un plan de pagos", dijeron. "Parece que Marcelo Severini, que es al mismo tiempo presidente de CALF y funcionario del Poder Ejecutivo en el Directorio de EPEN tomó las riendas de la política energética, y quiere liquidar las gestiones obreras", denunciaron.

Ante estas situaciones es que los obreros de Cerámica Neuquén llevan adelante esta medida de fuerza durante este viernes y advirtieron que endurecerán las medidas de fuerza ante la falta de respuestas.

"Realizamos esta acción sobre ruta 7 para informar a la comunidad de la verdadera situación, y seguir exigiendo respuestas al Gobierno", indicaron.

Reunión con el Gobierno

El 12 de marzo pasado los trabajadores de Cerámica Neuquén fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, en el marco de la grave crisis que atraviesa la fábrica. Tras la reunión, el funcionario reconoció la difícil situación de la empresa y aseguró que el gobierno está explorando alternativas para mantener la producción en marcha.

El principal problema que enfrenta Cerámica Neuquén es un déficit estructural que le impide cubrir los costos operativos. Su situación se da por una combinación de factores que incluyen la falta de tecnología adecuada y el fuerte aumento en las tarifas eléctricas. "Los volúmenes de producción no son suficientes como para cubrir los gastos corrientes que demanda esa producción", había explicado Tobares.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la postura del gobierno provincial respecto a la asistencia económica. El ministro dejó en claro que la provincia no intervendrá con subsidios directos para sostener la empresa, pero sí acompañará los esfuerzos para que la fábrica sea competitiva. "Debemos hacer un esfuerzo en conjunto, acompañar ese esfuerzo para que ellos sean realmente competitivos, pero para lograrlo necesitamos que estén en producción", afirmó.