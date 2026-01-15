Un voraz incendio destruyó un restaurante de Piedra del Águila

Se trata de un reconocido comercio de la localidad que fue arrasado por el fuego. Tuvieron que desalojar a los comensales.

Los daños por el incendio fueron totales en un parador de Piedra del Águila.

Un incendio en un restaurante de la localidad de Piedra del Águila conmocionó tanto a los vecinos como a los circunstanciales comensales que se encontraban dentro del local en momentos en que comenzó el fuego. El hecho tuvo lugar en la tarde de este jueves en Los Cerritos 55, frente a la Ruta 237 y a la estación de servicio YPF.

El comisario Cristian Gallardo , a cargo de la Comisaría Octava de Piedra del Águila confirmó a LM Neuquén que nadie resultó herido o intoxicado por humo como consecuencia del foco ígneo que se desató en el interior del local comercial.

"El foco ígneo se desató a las 17.50 y afectó al Restaurante El Alemán. Aparentemente, por lo que dijo el propietario, pudo haberse originado por una falla eléctrica porque manifestaba que había tenido cortes de luz contínuos. Pero es materia de investigación, mañana viene un Cuerpo de Bomberos de la Policía, del área de Siniestros, a hacer las pericias", indicó Gallardo.

El comisario afirmó que no resultaron afectados los comensales ni los trabajadores del local que estaba próximo a cerrar. Dijo que "los daños materiales fueron totales", pero que los bomberos locales lograron que no se propagara a comercios contiguos.

incendio- ´parador- Piedra del Águila-3 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Dónde se originó el fuego

"Estaban cerrando y cuando observaron humo en el entretecho, sacaron a las personas enseguida. Algunas estaban terminando de comer", agregó Gallardo.

La labor de los bomberos locales fue ardua y contó con la colaboración de un móvil de Bomberos de Picún Leufú y la asistencia del municipio local con los camiones cisterna, que abastecían de agua. En tanto que, los efectivos de la comisaría realizaron un cordón y corte de calles por prevención y para agilizar el ingreso de las autobombas. A las 20 recién pudo ser extinguido el fuego.

Se trataba de un restaurante que estaba desde hacía muchos años en la localidad ofreciendo sus servicios tanto a la comunidad como a los viajeros que pasan y se detienen a descansar.

La infraestructura también tenía machimbre y las dimensiones aproximadas del local eran de 12 metros de fondo por 4 o 5 metros de ancho.

incendio- ´parador- Piedra del Águila-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Una de las preocupaciones más comentadas fue que el parador se encontraba frente a una estación de servicio, pero el comisario aclaró que no constituía riesgo alguno porque "estába lejos".

Se constituyó en el lugar personal sanitario del hospital local con ambulancia, aunque no se lo requirió, fue de manera preventiva.

Los bomberos Voluntarios de Piedra del Águila terminaron de limpiar y ordenar el material cerca de las 23, luego de una ardua tarea que demandó gran parte de la tarde.