Valentina Norte: tiraron un barril con 200 litros de aceite usado en un canal

A lo que sumó: "El compromiso de las personas con lo que está pasando en su barrio y las consecuencias ambientales que esto puede tener. Ante cualquier circunstancia que vean que puede llamar hasta las 20 al 147 o durante las 24 horas al 103, que es la línea de Defensa Civil municipal, ellos reciben la denuncia y la derivan inmediatamente al sector pertinente, si corresponde a Atención Ciudadana inmediatamente nos ponemos a trabajar".

Debido a que el contenedor tenía 200 litros de aceite usado de haber caído al canal, las consecuencias podrían haber sido desastrosas para el medioambiente. "Estaba a escasa distancia del agua, este canal es de formación natural, tiene mucha importancia, no se pueden permitir acciones desaprensivas de este tipo que tienen consecuencia para toda la sociedad", recalcó.

Las teorías sobre el barril

Baggio informó que el cómo el barril contiene una cantidad impresionante de litros de aceite usado, lo más probable es que pertenezca a un lubricentro, taller mecánico o que sea de uso industrial. "Es evidente que esto no lo hizo un vecino que juntó el aceite que usó durante 20 años para venir a tirarlo acá", observó.

Además, destacó que pese a que hay un testigo, este no pudo aportar la patente del vehículo y en el lugar no hay cámaras de seguridad que hayan podido registrar el momento. No obstante, ya trabajan sobre ello.

"Desde la Subsecretaria de Medioambiente y Protección Ciudadana estamos trabajando en las fotomultas ambientales, es decir, a aquellas personas que se las vea realizando acciones que contaminen el ambiente, realizamos las contravenciones con las pruebas en imágenes", explicó el funcionario.

Por último, recordó que en la ciudad de Neuquén se cuenta con programas para recoger residuos industriales de este tipo. "Solo tienen que pedir el servicio y una vez al mes se lo pasa a recoger sin ningún tipo de costo. Entonces no entendemos estas actitudes que afectan a todos los vecinos. Es como aquellas personas que tiran basura en lugares en los que forman microbasurales cuando hay recolección de residuos seis días a la semana, es decir, no se entienden estas actitudes desaprensivas", puntualizó.