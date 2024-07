Vecinos de Villa Traful reclaman que en la ruta hay pozos donde prácticamente entra un auto

"Van avanzando bien y durante la época invernal ellos se encargan del mantenimiento de ese tramo, así que la salida hacia Siete lLgos de alguna manera la garantizan. Todos los días están metiendo máquinas, la van llevando", aseguró Vázquez.

El problema radica en el tramo restante, que está entre el puente del Río Minero y Confluencia Traful. Esa parte no fue licitada y está a cargo de Vialidad Provincial y "no hacen absolutamente nada. Desde hace tres años a esta parte, la han venido dejando de lado prácticamente, un abandono. Hay cortes, pasan casi arroyos, pozos donde prácticamente entra un auto", contó el vecino.

Además, recordó que había un equipo vial con maquinista que estaba afectado hace casi a 40 años, pero hace un mes se lo llevaron a San Martín de los Andes, "así que directamente no hay ni siquiera una máquina para hacer el mantenimiento", agregó.

ruta acceso villa traful - SOLO INTERNA -

"Vialidad Provincial tiene un teléfono por el cual uno se puede comunicar preguntando por estado de las rutas, mandando un WhatsApp y contestan. Pero cuando uno les hace un reclamo dicen que no están para recibir reclamos, 'diríjase a zona cuatro' dicen. Zona cuatro es San Martín de los Andes, que no atienden jamás el teléfono, es una locura. Entonces respuestas de Vialidad Provincial es muy difícil encontrar", sostuvo Vázquez.

También hizo referencia al papel de la jefa comunal de Traful, Roxana Chávez, y dijo que no saben si está o no haciendo alguna gestión ya que "ella prácticamente no vive aquí, vive en Senillosa" y que "está acá de martes a viernes y evidentemente no hay mucha gestión. La tiene que recorrer para salir y entrar y, sin embargo, la ruta está destruida".

A su vez, el vecino explicó que a raíz de quejas de otros habitantes de la localidad, le pidieron a la empresa CN Sapag que mande una máquina y el pasado viernes la estaban pasando en el primer tramo, los primeros cinco kilómetros de confluencia. "Después, según comentarios de vecinos, habrían mandado una máquina de vialidad ahora el fin de semana. Pero esto es un paliativo mientras nos quejamos, después se olvidan, la ruta está literalmente abandonada", advirtió.

Turismo en Villa Traful y el estado de rutas

En verano, el tramo también se mantiene en muy malas condiciones. Para Vázquez, esas rutas terminan por ahuyentar a los turistas porque "se hace muy difícil que transiten. La gente llega a Traful porque es muy lindo, es muy atractivo, pero en ningún momento se van contentos con el estado de la ruta porque son 30 km que le consumen mucho tiempo, mucho cuidado, porque por lo general todos viajan con vehículos comunes y es muy difícil llegar".

VILLA TRAFUL.jpg Imagen ilustrativa

Al respecto, comentó que es una ironía ya que, "la localidad es un paraíso", un centro turístico en pleno desarrollo con mucha inversión de parte de los privados, en los restaurantes, actividades, alojamiento y, sin embargo, "el camino no nos acompaña".

Por otro lado, hizo referencia al anuncio de que a través de financiamiento externo, el gobernador Rolando Figueroa anunció que pavimentarían el tramo entre Confluencia y Villa Traful, pero manifestó que "es algo a mediano y a largo plazo, son obras que no se hacen de un día para el otro. Mientras tanto tenemos que transitar y tiene que entrar gente y salir gente que venga a dejar su dinero al pueblo", concluyó.