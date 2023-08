Video: así custodian sus locales los comerciantes neuquinos para evitar robos

"Ahí va mi vieja. Siendo casi las 5 de la mañana, le lleva café a los chicos de la carnicería que hacen guardia por los inadaptados que salen a robar, porque no es saqueo, es robo", se escucha decir a una chica que graba hacia la calle.

"Entre comerciantes nos cuidamos, tenemos empatía, nos ayudamos", agrega la joven mientras continúa la grabación y sigue: "¿Dónde está el sistema? ¿Dónde están los que nos tienen que cuidad? La policía no da abasto, así estamos hoy en Neuquén".

Ayuda entre comerciantes neuquinos por los robos

El video, publicado en TikTok, tiene casi 700 mil reproducciones, más de 86 mil likes, 2 mil comentarios y fue compartido más de 5 mil veces.

Robos y destrozos en dos supermercados

La noche de este domingo estuvo sacudida por un gran operativo policial por robo y destrozos en un supermercado del barrio Islas Malvinas, que terminó con detenidos.

El hecho tuvo lugar cerca de la medianoche, en Antártida Argentina al 1800, donde se encuentra una de las sucursales de "La Anónima". Allí, un grupo conformado por unas 15 personas generaron disturbios en la cuadra y culminaron con el ataque hacia el comercio.

Por el caso ya hay cinco detenidos. Para dos de ellos se solicitó prisión preventiva y para los otros tres, domiciliaria.

Más temprano, cerca de las 18.30, un grupo de 15 personas encapuchadas ingresaron a robar a un supermercado de la calle Richieri al 2500, luego de vulnerar la guardia policial que se encontraba en la puerta.

Robo en un super del barrio confluencia.mp4

Los efectivos presentes en la puerta fueron superados en número y fueron agredidos con piedras por los delincuentes, que sustrajeron mercadería y escaparon rumbo al oeste.

La palabra del gobierno provincial

El gobierno provincial se reunió con el Jefe de la Policía de Neuquén y ACIPAN para acordar nuevas tareas de prevención y llevar tranquilidad a los comerciantes.

Tras un encuentro de una hora y media en Casa de Gobierno, la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez, informó que un total de 24 personas fueron demoradas por hurtos y robos menores en supermercados de Neuquén capital y Cutral Co. "No vamos a permitir esta sensación de miedo e incertidumbre, la vamos a prevenir desde la Policía y desde la Fiscalía para que no vuelva a ocurrir", expresó.

"Un total de 24 personas fueron demoradas y cuatro vehículos quedaron secuestrados en un trabajo muy fuerte con Fiscalía, que está realizando una audiencia de formulación de cargos", dijo y agregó que los rumores comenzaron a partir de una noticia falsa en la que se difundía un video que había ocurrido tiempo atrás en Mendoza. "Apelamos a la responsabilidad social a la hora de compartir información", dijo y agregó que la Provincia tiene una fuerte presencia policial, por lo que hubo intervenciones en todos los comercios afectados durante el fin de semana.