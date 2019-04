Embed

Cuando se cruzó con Neymar , le mismo hincha le dijo: "Aprendé a jugar a la pelota", cosa que al crack brasileño no le gustó nada y hasta le tiró un manotazo para hacerlo callar.

Embed #FútbolHD ¡La pagó con el hincha! Neymar, mientras subía a recibir su medalla de subcampeón de la Copa de Francia, se enfrentó a un hincha que le reclamaba su mal juego y lo terminó golpeando. PSG cayó ante el Stade Rennais en penales. ¿Qué te parece la reacción del brasileño? pic.twitter.com/p1B9F2CO7A — Habla Deportes (@HablaDeportes) April 28, 2019

Horas después del incidente y con las revoluciones más reguladas, el brasileño hizo su descargo en Instagram: "A nadie le gusta perder, a mí tampoco. Quien me conoce sabe cuan competitivo soy y cuanto me duele la derrota. Pero perder forma parte de la vida de un deportista, nos hace crecer, nos hace pensar, nos hace mejorar. Estoy feliz de haber podido volver a jugar, de volver a hacer un gol y me sentí bien dentro del campo. Pero mi mayor sentimiento es de tristeza".